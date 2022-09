Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, Ban HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Đ/c Nguyễn Xuân Đức – Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

Tại phiên họp, các địa phương: Thị xã Thái Hòa, huyện Yên Thành, Kỳ Sơn, Anh Sơn, Diễn Châu đã báo cáo kết quả đạt được, nêu lên khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số nội dung đề nghị lãnh đạo tỉnh, các ngành quan tâm hỗ trợ. Đồng thời các địa phương cũng đã báo các tình hình mưa lũ trên địa bàn.

Với huyện miền núi Kỳ Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Minh cho biết, mưa lũ thời gian qua đã làm chia cắt 3 xã trên địa bàn, với tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng 100 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về đường giao thông khoảng hơn 80 tỷ đồng, thiệt hại nông nghiệp hơn 6,5 tỷ đồng, phải di dời khẩn cấp gần 70 hộ dân. Riêng bản Nam Tiến 2 và xã Mường Típ phải tiến hành di dời dân khẩn cấp.

Với huyện Anh Sơn, trên địa bàn đã sạt lở 2 nhà dân, 2 trường học đã phải cho học sinh nghỉ học do ngập sâu. Còn trên địa bàn huyện Diễn Châu có hơn 140 ha rau màu vừa mới gieo trồng đã bị ngập lụt...

Tại phiên họp, lãnh đạo các Sở, ngành cũng đã trao đổi và trả lời một số nội dung liên quan đến giải quyết khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quy hoạch sử dụng đất, quản lý khai thác khoáng sản

Đ/c Hoàng Quốc Việt – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời việc cho phép huyện Yên Thành vận chuyển rác thải về Khu xử lý rác thải tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc

Báo cáo tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Đệ cho biết, hiện tại trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Tân Kỳ, Diễn Châu đã có một số xã, phường bị ngập.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuẩn bị các nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh diễn ra vào tháng 10 tới đây.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cho biết, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh, tới đây HĐND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề để xem xét, thông qua 05 dự thảo Nghị quyết. Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục đảm bảo thời gian và chất lượng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Qua giám sát, đồng chí Nguyễn Như Khôi đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường tiếng ồn, rác thải và xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải; đồng thời đề nghị xử lý sớm vấn đề sụt lún tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp. Bên cạnh đó, đề nghị các ngành liên quan xem xét vấn đề thất thu thuế từ hoạt động khai thác khoáng sản.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu Sở NN&PTNTchỉ đạo thường trực 24/24 để đóng mở các cống ba ra lớn; đảm bảo an toàn hồ đập, vận hành hồ chứa theo đúng quy trình

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị nỗ lực cao nhất để hoàn hành Kế hoạch năm 2022

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, địa phương đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giúp cho kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong 9 tháng đầu năm đạt được kết quả rất tích cực thể hiện qua các điểm nhấn. Đó là về tốc độ tăng trưởng, nhất là trong Quý III, tăng trưởng đạt tỷ lệ 11,68% cho thấy sự phục hồi và phát triển khá nhanh. Thu ngân sách 15.728, tỷ đồng đạt gần 105% dự toán; có 18/21 huyện, thành, thị đạt dự toán giao, trong đó có địa phương đạt gấp 2 lần dự toán. Thu hút đầu tư với số vốn trên 31.000 tỷ đồng, đặc biệt thu hút FDI nằm trong tốp 10 địa phương đứng đầu cả nước. Và điều quan trọng là các dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được triển khai.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác đối ngoại, nhất là đối ngoại với nước bạn Lào, tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

Đến thời điểm này, tỉnh cũng hoàn thành một số nhiệm vụ trong tâm của năm 2022 ở cấp tỉnh, đó là: Lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn năm 2050; hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26. Công tác quốc phòng an ninh được thực hiện rất tốt, đặc biệt đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và phòng dân sự cấp tỉnh được Quân khu 4 đánh giá cao.

Tuy nhiên, mặc dù dịch bệnh được kiểm soát, nhưng diễn biến phức tạp, xuất hiện thiên tai, biến động giá thị trường, đây là những hạn chế, trở ngại cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm này đạt thấp. Quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, môi trường, khoảng sản, quản lý trật tự xây dựng còn nhiều bất cập, gây bức xúc trong nhân dân. Giải quyết thủ tục hành chính của một số cơ quan, đơn vị còn chậm.

Quý IV- thời gian quyết định đến kết quả thực hiện Kế hoạch hoạch năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung vào 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, các ngành, đơn vị, địa phương tập trung đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, đầu tư phát triển; bám sát kịch bản tăng trưởng đã được thông qua đầu năm để đạt mức cao nhất về chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 đã đề ra; tập trung thực hiện, quyết liệt, đồng bộ để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Kế hoạch năm 2022 đề ra, riêng trong Quý 4 phải đạt được mục tiêu 8,9-9,7%.

Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, nhất là tiêm chủng phòng COVID-19; tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT tham mưu kế hoạch thực hiện Chỉ thị, trong đó tập trung tổ chức tốt hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp; tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại dịch vụ; tăng cường kiểm soát giá cả thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống; phòng chống gian lận thương mại cuối năm; chủ động nắm bắt kịp thời và giải quyết khó khăn của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các ngành, các địa phương chủ động, chuẩn bị tốt các kịch bản phòng chống thiên tai, lũ lụt nhất là những tháng cuối năm theo phương châm “4 tại chỗ”; rà soát các điểm có nguy cơ dễ xảy ra sạt lở, lũ úng, lũ quét, ngập úng cục bộ để kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn nhằm đảm bảo an toàn tối đa về tính mạng và tài sản cho người dân. Cùng với đó, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả lũ, không để xả lũ bất thường ảnh hưởng đến người dân. Đặc biệt, tuyên truyền và nhắc nhở người dân không đi đánh bắt cá, vớt củi trong thời điểm mưa lũ, ở những nơi nước ngập sâu.

Trong tháng 10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tập trung ưu tiên thực hiện một số nhiệm vụ. Đó là chủ động phối hợp lấy ý kiến của các Bộ, ngành về Quy hoạch tỉnh; phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương để tiến hành tổng kết Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị; quan tâm triển khai các thủ tục dự án trọng điểm, nhất là dự án Cảng nước sâu Cửa Lò và nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Cùng với đó, chuẩn bị tốt kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh. Các ngành phải chuẩn bị đủ hồ sơ, thủ tục đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Các ngành liên quan cần tham mưu UBND tỉnh thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; đẩy nhanh tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm tra, rà soát việc công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá vật liệu xây dựng từ năm 2021 trở lại đây để công bố giá sát với thực tiễn, công khai, minh bạch. Cập nhật lại số liệu kinh phí bồi thường GPMB dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; hoàn thiện Đề án điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam; đẩy nhanh các thủ tục để sớm khởi công các dự án; phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 54 năm ngày chiến thắng Truông Bồn.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Giám đốc các Sở, ngành chịu trách nhiệm với cam kết về kết quả giải ngân của ngành, địa phương, đơn vị mình.

Đối với việc triển khai 03 Chương trình MTQG, phải tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trong phạm vi nguồn vốn được giao không bố trí dàn trải, không phê duyệt dự án vượt khả năng cân đối dẫn đến tình trạng nợ đọng; thực hiện nghiêm đúng tiêu chí, nguyên tắc, đối tượng; thực hiện đến đâu giải ngân đến đó.

Các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống, việc làm của người dân. Trong đó, chủ động điều kiện đảm bảo thuốc chữa bệnh, trang thiết bị vật tư y tế; kiểm soát chặt chẽ tình hình thu chi đầu năm học, tránh tình trạng lạm thu, thu sai; thực hiện tốt cung cầu lao động, giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động.

Sở Tài chính xử lý dứt điểm việc chi trả phụ cấp cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19; hoàn thành cấp phát chi trả lương cho giáo viên hợp đồng 06, 09, đồng thời rà soát nguồn lực để bố trí chi trả các chế độ an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp rà soát chương trình công tác, kế hoạch của năm 2022 để tập trung hoàn thành có chất lượng, đảm bảo tiến độ, trong đó có việc chuẩn bị dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm. Tiếp tục tăng cường giải quyết thủ tục hành chính, nhất là sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính.

Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm 2023 về phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Liên quan đến việc đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó có công tác phòng cháy chữa cháy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành Công an cần quan tâm thực hiện.

Tác giả: Quỳnh - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn