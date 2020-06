Phạm nhân đặc biệt nguy hiểm mang án chung thân vừa trốn trại giam T10

Phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự vừa trốn khỏi trại giam T10 (Quảng Ngãi)

Sáng 4/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các lực lượng đang khẩn trương truy bắt phạm nhân đặc biệt nguy hiểm, trốn khỏi nơi giam giữ lần thứ 2.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 3/6, phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, quê xóm Bản Luông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đang thụ án tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (Trại giam T10, thuộc Quân khu V, đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã bỏ trốn.

Phạm nhân Triệu Quân Sự hiện đang thụ án chung thân tại Trại giam T10 về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Một lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn cho biết: “Nhận được thông tin đề nghị phối hợp của lãnh đạo Trại giam T10, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh sau đó triển khai lực lượng Công an huyện, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, truy xét. Đơn vị cũng đã thông tin ban đầu đến lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn và quần chúng nhân dân để mọi người nâng cao cảnh giác, phối hợp, cung cấp thông tin”.

Công tác truy tìm, truy xét đối tượng của Công an huyện Bình Sơn, Trại Giam T10 và các cơ quan chức năng tại Quảng Ngãi đang được khẩn trương, nỗ lực, kể cả đêm khuya…

Cuối năm 2015, Triệu Quân Sự (trái) và Nhâm Văn Tuấn (phải) đang thi hành án ở Trại giam T10 cũng đã bỏ trốn và bị bắt sau hơn 1 tháng bị truy nã

Đáng nói, đây là lần thứ 2 phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam. Trước đó vào rạng sáng 8/11/2015, trong lúc đang thụ án tại trạm giam T10, Sự cùng một phạm nhân khác đã cắt song sắt phòng giam, trốn ra ngoài. Đến chiều 15/12/2015, Sự bị Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ khi đang chơi game ở Hà Nội.

Quá trình bắt giữ, cảnh sát thu giữ một dao bấm mà Sự khai nhận đã đâm trọng thương thiếu tá Bùi Đức Đào trong lúc truy bắt Sự trước đó. Trong thời gian lẩn trốn, Sự có ghi chép tỉ mỉ những nơi mình đi qua và xem đó như nhật ký trốn trại.

Theo tìm hiểu, Sự từng nhập ngũ làm chiến sĩ tại đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1. Tại đây, ​ Sự nhiều lần trộm cắp đồ đạc của đồng đội, đem bán lấy tiền tiêu xài.

Sau lần lấy trộm 9 chiếc điện thoại di động bị phát hiện, Sự bỏ trốn khỏi quân ngũ nhưng được gia đình động viên đưa trở lại đơn vị. Đến ngày 12/8/2012, Sự ​tiếp tục đào ngũ (lần thứ 5 đào ngũ).

Sau khi đào ngũ, Sự lang thang tại Hà Nội 10 ngày. Đến chiều 22/8/2012, Sự đến quán Hương Sen (quận Long Biên, Hà Nội) uống cà phê và ăn hoa quả. Thấy chủ quán tên Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi) đeo nhẫn, bông tai vàng nên ra tay giết người, cướp tài sản. Sau khi gây án, Sự tháo chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, lấy 2 máy điện thoại di động cùng 250.000 đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Đến ngày 25/8/2012, Sự bị bắt giữ.

Tháng 3/2013, Tòa án quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên phạt Sự án tù chung thân với ​3 tội giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

Tác giả: Quang Đạt

Nguồn tin: Báo Giao thông