Phá két sắt trộm tiền, vàng để chơi game online

Trong tỉnh

Ngày 24/6, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Văn Lợi (SN 1987, trú tại xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp) về hành vi trộm cắp tài sản.