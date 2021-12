Phá đường dây thu thập, mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo 1.000 tỷ đồng

Bước đầu, cơ quan công an xác định có 15 đối tượng liên quan đến đường dây này và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1.000 tỷ đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 7-2020, các trinh sát Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện trên địa bàn TP.Đồng Hới (Quảng Bình) có một số đối tượng mời gọi, lôi kéo người dân đến ngân hàng mở tài khoản cá nhân không mất tiền mà còn được nhận 100.000 đồng/1 tài khoản. Để thu hút nhiều người tham gia, các đối tượng còn thuê cả người môi giới và hứa cho những ai mời được người khác đến mở tài khoản ngân hàng sẽ được trả 40.000/1 tài khoản.

Làm việc với đối tượng Nguyễn Cao Hoàng



Trước sự việc này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình nghi vấn, phía sau việc lôi kéo nhiều người dân mở tài khoản cá nhân này có dấu hiệu hoạt động phạm tội. Tuy nhiên, các đối tượng rất tinh vi, sử dụng công nghệ cao để thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin tài khoản ngân hàng trái phép và hoạt động liên tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp giao cho Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Hoàng Trung Thương



Quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định, hoạt động của các đối tượng này còn nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng công nghệ cao.

Đường dây tội phạm này có sự tham gia nhiều mắt xích, công đoạn và liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều bị hại ở địa bàn khác nhau tại các địa phương trong cả nước. Do vậy, trước khi thực hiện kế hoạch phá án, lực lượng trinh sát đã kiên trì đeo bám, theo dõi và thu thập đầy đủ mọi chứng cứ, tài liệu có liên quan cũng như giám sát đối tượng tại nhiều địa phương đề phòng trường hợp đối tượng phát hiện, lẩn trốn trước khi Ban chuyên án triển khai bắt giữ.

Ngày 15-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an TP.Đồng Hới cùng 10 tổ công tác gồm 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai tấn công đồng loạt các điểm tại địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP.Đà Nẵng. Qua đó, Ban chuyên án đã triệu tập 15 đối tượng liên quan.

Nguyễn Công Nam và tang vật



Quá trình đấu tranh, bước đầu Ban chuyên án xác định, đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới) kêu gọi người dân mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài khoản được mở, Hoàng trả cho Thương 400.000 đồng.

Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet…) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Hưởng lợi xong, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/1 tài khoản.

Ngoài ra, đối với tài khoản mua từ các đối tượng như: Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, trú tại xã Kỳ Văn, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tại xã Ninh Nhất, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) thì Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để làm CMND giả rồi liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Sau đó, Hoàng và Nam sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng do Hoàng gửi. Từ đó Hoàng bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.

Tang vật vụ án



Tổng hợp số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt lên đến 1.000 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại, 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng, 177 thẻ ATM ngân hàng khác, 5 thiết bị simbox, 16 bộ máy tính, 1 máy in màu, 38 CMND giả, 28 điện thoại di động, 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở, 331 file ảnh CMND có dấu hiệu bị làm giả, 3.034 bộ file ảnh CMND chuẩn bị để đăng ký các tài khoản, 478 bộ file ảnh CMND đã dùng để đăng ký tài khoản Momo và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Chứng minh nhân dân giả thu được tại nơi ở của các đối tượng



Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức và tập trung lực lượng để làm việc với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc. Theo đó, công an đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thông báo cho các tổ chức, cá nhân là bị hại liên hệ với Cơ quan CSĐT để giải quyết, số điện thoại liên hệ: 069.1400324.

