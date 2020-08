Phá đường dây ma túy cực lớn, thu gần 500.000 viên ma túy tổng hợp

Đường dây ma túy cực lớn vừa bị biên phòng Quảng Trị và các lực lượng phối hợp của Lào triệt phá thành công - Ảnh: Đ.N.

Sáng 5-8, đại tá Lê Văn Phương - chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị - xác nhận đơn vị vừa phối hợp với Ty an ninh tỉnh Savannakhet (Lào) cùng một số đơn vị chức năng liên quan triệt phá thành công một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy cực lớn trên vùng biên giới Việt - Lào.

Tổng cộng số ma túy bị thu giữ từ đường dây này lên đến 479.000 viên. Đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị này triệt phá thành công.

Trước đó, lúc 15h ngày 4-8, tại khu vực cửa khẩu thuộc cụm bản Đensavan (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào), lực lượng chống ma túy của biên phòng Quảng Trị cùng đồn công an cửa khẩu quốc tế Đensavan (Lào) đã bắt giữ 5 thanh niên người Lào.

5 người bị bắt giữ gồm: Khăm Đi Xay Nhạ Vọng (28 tuổi), Do Sa Ma Vong Say (17 tuổi), Lu Lúc In va Nông Xa (17 tuổi), Phu (35 tuổi), Ka Sỹ Xay Nhạ Vong (20 tuổi).

Khám xét nhanh, lực lượng chức năng phối hợp phát hiện 5 người này mang theo 60.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Cũng trong đường dây này, trước đó vào ngày 29-6, biên phòng Quảng Trị cùng các lực lượng phối hợp đã bắt giữ thêm 4 người khác. 4 người này vận chuyển 419.000 viên ma túy tổng hợp.

"Đây là đường dây ma túy lớn liên quan đến nhiều đối tượng trên địa bàn từ các tỉnh Bắc Lào về Savannakhet cấu kết mốc nối với một số đối tượng ở hai bên biên giới để đưa ma túy vào nội địa" - đại tá Lê Văn Phương nói.

