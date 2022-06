Phá đường dây cá độ bóng đá 853 tỷ đồng

Ngày 11/6, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Anh Tài (SN 1992, trú thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Tài là kẻ cầm đầu đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet với quy mô giao dịch 850 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương cũng khởi tố các bị can Phạm Huy Du (SN 1988) tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”; các bị can Nguyễn Viết Khư (SN 1988), Bùi Duy Hải (SN 1980) và Hoàng Văn Hoài (SN 1988) về tội “Đánh bạc”.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định Tài cầm đầu nhóm đối tượng tổ chức cho nhiều đối tượng tham gia đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, thông qua trang web bong88.com. Trang web này có máy chủ đặt ở nước ngoài, sử dụng phần mềm quản trị điều hành đánh bạc trực tuyến.

Các bị can trong vụ án tại cơ quan điều tra.

Theo đó, trang web được các đối tượng chia làm 4 cấp, gồm: Super master (siêu tổng), Master (tổng), Agent (đại lý) và Member (thành viên).

Tài khoản cấp trên có thể tạo lập tài khoản, cấp điểm cho các tài khoản cấp dưới để người đánh bạc có thể cá cược. Kết quả thắng thua sau đó sẽ quy thành tiền để thanh toán trực tiếp giữa các đối tượng với con bạc.

Tại cơ quan điều tra, Tài khai cuối năm 2021 hắn lấy 2 tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ Master là K910W, K910N của một đối tượng tên Nam trú tại TP Hồ Chí Minh. Mỗi tài khoản có định mức 200.000 điểm (mỗi điểm tương đương 6.000 đồng).

Tài và Du trực tiếp quản lý sử dụng, quản lý tài khoản Master rồi chia thành hàng chục tài khoản cấp đại lý, thành viên. Sau đó, đưa tài khoản lập mới chia cho Khư, Hải đánh bạc và thống nhất 1 điểm tương đương 40.000-50.000 đồng.

Từ tháng 12/2021 đến 4/2022, đường dây do Tài cầm đầu tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ trên web bong88.com, với tổng số tiền giao dịch hơn 853 tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương, tại địa phương những năm gần đây Tài nổi lên là đối tượng bất hảo với nhiều tiền án, tiền sự, có tính chất manh động, liều lĩnh. Từ năm 2015 – 2018, Tài liên tục bị phạt tù về các tội “Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, “Cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng”. Tháng 6/2021, Tài bị khởi tố về tội “Đánh bạc” và đang chờ ngày xét xử.

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương đang mở rộng điều tra vụ án.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong