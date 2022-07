Phá chuyên án, bắt giữ 03 đối tượng hủy hoại tài sản nhà dân

Công an huyện Nghi Lộc họp bàn kế hoạch phá án

Ngày 05/7/2022, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan gồm: Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Công an phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Công an các xã Xuân Canh, Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án hủy hoại tài sản, bắt giữ 03 đối tượng nhiều lần ném chất nổ vào một nhà dân trên địa bàn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc gây hoang mang cho gia đình và người dân địa phương suốt thời gian dài.

Trước đó, vào các ngày 09/3, 07/5 và 09/6/2022, Công an huyện Nghi Lộc liên tiếp nhận được tin báo tại nhà ông Bùi Hồng Ph., trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc liên tục xảy ra 03 vụ nổ. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập các dấu vết, tài liệu có liên quan. Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nguy hiểm, nếu không điều tra bắt giữ các đối tượng trong thời gian nhanh nhất thì có thể các đối tượng sẽ tiếp tục gây ra các vụ nổ tiếp theo với tính chất và mức độ nguy hiểm hơn, ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của gia đình bị hại. Từ nhận định trên, Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp các đơn vị liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.

Từ trái qua phải, 03 đối tượng Phạm Như Quý, Nguyễn Thị Thúy và Bùi Hạnh Nguyên

Quá trình đấu tranh Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn như: Thời điểm xảy ra các vụ nổ là vào đêm khuya hoặc buổi trưa ít người qua lại; gia đình bị hại cũng không có mâu thuẫn với ai; trích xuất hình ảnh camera tại khu vực nhà ở của bị hại cũng không nhận diện được đặc điểm đối tượng nghi vấn. Với những chứng cứ và thông tin ít ỏi có được, nhận định ban đầu của Ban chuyên án có thể các đối tượng gây án là người ngoài địa bàn huyện Nghi Lộc.

Đối tượng Phạm Như Quý

Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh truy bắt tội phạm đến cùng, sau gần một tháng bền bỉ xác minh, xâu chuỗi các thông tin, phối hợp rất nhiều đơn vị từ Bộ Công an đến Công an địa phương ở nhiều tỉnh khác nhau, áp dụng tổng hợp và linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được 03 đối tượng ném chất nổ vào nhà dân trên địa bàn huyện Nghi Lộc gồm: Phạm Như Quý (sinh năm 1993), trú tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đây là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn huyện Khoái Châu, từng có 01 tiền sự về hành vi cố ý hủy hoại tài sản; Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1995), quê quán tại xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và Bùi Hạnh Nguyên (sinh năm 1986), quê quán tại xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Hai đối tượng Thúy và Nguyên hiện đang trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Nguyên là đối tượng cũng vừa chấp hành xong án phạt 10 năm tù về tội “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Thị Thúy và Bùi Hạnh Nguyên

Ngay sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, 02 tổ công tác gồm 30 cán bộ, chiến sĩ của Ban chuyên án đã trực tiếp có mặt tại các tỉnh Hưng Yên, Yên Bái và thành phố Hà Nội để bắt giữ các đối tượng.

Việc Phạm Như Quý cùng hai đồng phạm liên tục ném chất nổ vào một nhà dân tại địa bàn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc đã gây hoang mang cho gia đình bị hai và người dân địa phương

Ngày 21/6/2022, tại thành phố Hà Nội, một tổ công tác của Ban chuyên án phối hợp các đơn vị liên quan đã bắt giữ thành công hai đối tượng Bùi Hạnh Nguyên và Nguyễn Thị Thúy đồng thời tiến hành di lý các đối tượng về Công an huyện Nghi Lộc.

Riêng Phạm Như Quý, nghi ngờ sẽ bị lực lượng Công an truy bắt nên Quý đã nhanh chóng trốn khỏi địa bàn từ tỉnh Hưng Yên lên thành phố Hà Nội rồi lên tỉnh Yên Bái. Ngày 26/6/2022, Ban chuyên án phối hợp Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bắt giữ Phạm Như Quý tại nhà một người bạn ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái khi đối tượng đang chuẩn bị hành lý để vượt biên trốn sang nước ngoài.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Phạm Như Quý

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do Phạm Như Quý có mâu thuẫn từ trước với một người ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc là hàng xóm của ông Ph., để “giải quyết mâu thuẫn” Quý đã lên kế hoạch ném chất nổ (là pháo tự chế) vào nhà người có mâu thuẫn với mình. Tuy nhiên, do không thông thạo địa hình cùng với việc nhà ông Ph. và người có mâu thuẫn với Quý nằm cạnh nhau nên Quý và các đồng phạm đã xác định không chính xác địa chỉ dẫn đến việc ném nhầm chất nổ 03 lần vào nhà ông Ph..

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 03 đối tượng nói trên về hành vi hủy hoại tài sản.

Việc Công an huyện Nghi Lộc và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án được gia đình bị hại và Nhân dân hết sức ghi nhận, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nghi Lộc chúc mừng và khen thưởng đột xuất cho Ban chuyên án

Để động viên cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong quá trình đấu tranh phá thành công chuyên án, sáng 05/7/2022 lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nghi Lộc cũng đã chúc mừng và khen thưởng đột xuất cho Ban chuyên án.

Tác giả: Bình Minh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn