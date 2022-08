Phá băng cho vay lãi nặng, ép người vay tự quay clip để khống chế

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do Nguyễn Mai An (36 tuổi) và Nguyễn Hữu Mạnh (32 tuổi, cùng quê Hải Phòng) cầm đầu tổ chức.

Những nghi phạm trong đường dây tại cơ quan điều tra (Ảnh: A.X.).



Qua công tác quản lý địa bàn, PC02 phát hiện nhóm của An và Mạnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TPHCM nên chủ động theo dõi, củng cố hồ sơ phá án.

Chiều 3/8, Mạnh và Cao Xuân Dũng (31 tuổi, quê Hải Phòng) lái xe lưu thông trên đường Lê Văn Thọ (phường 14, quận Gò Vấp) thì bị các trinh sát chặn lại, kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD), hộ khẩu và các loại giấy tờ tùy thân mang tên nhiều người.

Ngoài ra, điện thoại của Mạnh có lưu trữ rất nhiều đoạn clip thể hiện nội dung có người vay tiền của Mạnh với lãi suất cao.

Từ lời khai của Mạnh và Dũng, ngày 4/8, lực lượng PC02 tỏa ra các hướng, đồng loạt tiến hành bắt giữ An, Nguyễn Văn Cường (25 tuổi, quê Phú Thọ), Nguyễn Thanh Tuyền (38 tuổi) và Bùi Ngọc Phương (20 tuổi, cùng quê Hải Phòng).

Thu giữ hàng chục CMND, CCCD, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, giấy tờ xe, giấy vay nợ cùng nhiều sổ sách có chữ ký của nhóm Mạnh, An về việc theo dõi người nợ, thu hồi nợ...

Tang vật vụ án (Ảnh: A.X.).



Bước đầu, An và Mạnh khai nhận hoạt động cho vay trả góp từ tháng 3/2022, bằng hình thức in tờ rơi phát tại cổng, sân nhà người dân vào khoảng thời gian từ 3h đến 5h.

Tiền gốc do An, Mạnh và Dũng bỏ ra, còn Cường, Phương và Tuyền là những người làm công ăn lương. Mạnh là người giữ các số điện thoại đã đăng trên tờ rơi quảng cáo để người cần vay tiền liên lạc.

Khi nhận được điện thoại của người vay, nhóm An và Mạnh sẽ đến tận nhà để xác minh nơi ở hoặc công ty làm việc, nếu thấy đúng sẽ "giải ngân".

Ngoài lưu trữ các giấy tờ tùy thân, nhóm này yêu cầu người vay tiền phải quay clip trực diện, tự đọc tên tuổi, địa chỉ số nhà hoặc tên công ty, cùng số tiền vay. Nếu người vay không trả tiền đúng hẹn, nhóm sẽ đưa lên mạng xã hội để bôi nhọ, xúc phạm...

Nhóm cho vay với lãi suất 30%/tháng và người vay phải trả góp trong vòng 24-25 ngày. Nhóm thừa nhận đã cho khoảng vài chục người vay, tổng số tiền vài trăm triệu đồng...

Hiện, PC02 tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý.

Tác giả: Tiến Mạnh

Nguồn tin: Báo Dân Trí