Ông Trump tuyên bố Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Getty)

"Chúng tôi đã đề xuất chi tiết những cải cách mà WHO phải thực hiện, nhưng họ từ chối hành động. Bởi vì họ không thực hiện những cải cách quan trọng cần thiết mà chúng tôi đã đề xuất, hôm nay chúng tôi sẽ cắt đứt quan hệ với WHO và phân bổ lại quỹ cho các tổ chức khác trên thế giới và đáp ứng các nhu cầu y tế cộng đồng khẩn cấp”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Vườn Hồng của Nhà Trắng ngày 29/5.

Ông Trump nói rằng WHO đã không thực hiện cải cách mà chính quyền của ông đề xuất trong lá thư ngày 18/5 mà ông gửi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 18/5 và cho WHO thời hạn 30 ngày để thực thi.

Ông Trump một lần nữa cáo buộc WHO bị Trung Quốc chi phối và chậm trễ ứng phó Covid-19. "Trung Quốc đã che đậy thông tin về virus Vũ Hán khiến dịch bệnh lây lan khắp thế giới trở thành đại dịch làm hơn 100.000 người Mỹ thiệt mạng. Trung Quốc đã phớt lờ nghĩa vụ báo cáo (về dịch Covid-19) cho WHO và gây sức ép để WHO đưa ra thông tin sai lệch cho thế giới. Trung Quốc đã kiểm soát hoàn toàn WHO mặc dù chỉ đóng góp 40 triệu USD mỗi năm trong khi Mỹ đóng góp gần 450 triệu USD mỗi năm”, ông Trump nói.

Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh thêm: "Tại sao Trung Quốc ngăn được những người nhiễm bệnh ở Vũ Hán đến các nơi khác ở Trung Quốc. Họ ngăn những người này đến Bắc Kinh... nhưng họ lại cho phép người từ Vũ Hán tự do đi lại khắp thế giới, trong đó có châu Âu và Mỹ. Số người chết và những thiệt hại do điều này gây ra là không thể đo đếm được"

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước quyết định ngừng tài trợ cho WHO và cảnh báo có thể không bao giờ khôi phục tài trợ cho tổ chức này vì những sai lầm trong ứng phó Covid-19.

WHO hiện chưa bình luận về quyết định mới nhất của Mỹ, song Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi các nước tiếp tục ủng hộ WHO".

