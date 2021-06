"Ông trùm" cầm đầu đường dây đánh bạc 1.500 tỷ đồng vừa bị triệt phá là ai?

Băng nhóm giang hồ của Bùi Tuấn Anh bị bắt

Tối 14/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho hay, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TP. HCM, Cảnh sát cơ động (K02), Bộ Công an đã triệt phá thành công 1 đường dây đánh đánh bạc lên tới 1.500 tỷ đồng do trùm giang hồ Bùi Tuấn Anh (SN 1990, ngụ tỉnh Nam Định) cầm đầu.

Bùi Tuấn Anh tại cơ quan công an

Ngày 13/6, trinh sát các đơn vị nói trên đã đồng loạt ập vào 19 địa điểm khác nhau ở TP. HCM, Bình Dương... khống chế bắt giữ Tuấn Anh cùng hơn 20 người khác.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ súng hoa cải, đạn, đao, kiếm, mã tấu cùng nhiều máy móc phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan công an, "ông trùm" Tuấn Anh thừa nhận là người cầm đầu đường dây đánh bạc khoảng 1.500 tỷ đồng và hoạt động từ giữa tháng 6/2019 tới nay.

Riêng giải Euro 2020 vừa diễn ra, Bùi Tuấn Anh quản lý 6 cổng master với hơn 200.000 điểm (tương đương khoảng 2 tỷ đồng) giao cho các đại lý cấp dưới quản lý điều hành. Từ đầu giải đến nay, Tuấn Anh thu lợi bất chính là 240 triệu đồng.

Được biết, Tuấn Anh là giang hồ có tiếng ở khu vực TP. HCM và các tỉnh thành lân cận. Dưới trướng của "ông trùm" Tuấn Anh có khoảng 50 giang hồ. Trong số này có Trần Thế Vinh (SN 1974) là người luôn thủ súng trong người và là người đi giải quyết các mâu thuẫn trong các vụ giao dịch cá cược bóng đá.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông