“Ông trùm” bia Việt Sabeco đã “bốc hơi” 8.000 tỷ đồng trong tuần

Không chỉ kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 mà trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SAB cũng diễn biến tiêu cực

Sẽ là một phiên giao dịch đầy khó khăn trong ngày cuối tuần của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chỉ số VN-Index sau khi lao dốc trong 30 phút đầu phiên sáng, đà giảm vẫn không ngừng nới rộng và đến thời điểm tạm kết phiên buổi sáng đã ghi nhận mất 18,1 điểm tương ứng giảm 2,01% còn 880,34 điểm.

Trong khi đó, HNX-Index cũng đánh mất 1,48 điểm tương ứng 1,35% còn 107,79 điểm và UPCoM-Index sụt mất 0,54 điểm tương ứng 0,97% còn 54,98 điểm.

Dòng tiền đổ vào thị trường tìm cơ hội bắt đáy cổ phiếu khi thị trường sụt mạnh, tuy nhiên, áp lực bán vẫn không ngừng gia tăng nên vẫn chưa thể giúp chỉ số phục hồi.

Toàn sàn HSX sáng nay ghi nhận có 127,07 triệu cổ phiếu tương ứng 2.469,83 tỷ đồng còn HNX cũng đã có 32,21 triệu cổ phiếu được giao dịch tương ứng 350,37 tỷ đồng. Trên thị trường UPCoM có 9,85 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng giá trị giao dịch đạt 102,2 tỷ đồng.

Sự lao dốc của thị trường là dễ hiểu khi có tới 475 mã cổ phiếu rơi vào tình trạng giảm giá, có 46 mã giảm sàn và áp đảo hoàn toàn so với 146 mã tăng và 29 mã tăng trần.

Thêm vào đó, phần lớn cổ phiếu vốn hoá lớn cũng đang chìm trong sắc đỏ. GAS mất 3.300 đồng, VNM giảm 3.100 đồng, VCB giảm 2.200 đồng; MSN giảm 1.600 đồng; BID giảm 1.500 đồng; VIC giảm 900 đồng…

Do vậy, mặc dù có một số cổ phiếu như LGC, YEG, QCG tăng trần, PLX tăng giá nhưng nỗ lực của những mã này cũng như “muối bỏ biển” đối với VN-Index khi chỉ số đang chịu sức ép lớn bởi thiệt hại mà các mã lớn gây ra.

Cụ thể, VCB khiến VN-Index bị kéo sụt 2,37 điểm. Tác động do GAS là 1,83 điểm; do BID là 1,63 điểm và do VNM là 1,57 điểm.

Sáng nay, cổ phiếu SAB của Sabeco tiếp tục mất thêm 5.100 đồng tương ứng 2,94% xuống còn 168.100 đồng. Tính đến thời điểm này, SAB đã có một tuần giao dịch không hề tăng giá. Tổng mức giảm trong tuần lên tới 11.900 đồng mỗi cổ phiếu tương ứng sụt giảm 6,61%.

Vốn hoá thị trường của Sabeco theo đó “bốc hơi” 8.016 tỷ đồng so với với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước (21/2).

Thời gian gần đây, cổ phiếu SAB diễn biến tiêu cực

Những diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam sáng nay bị ảnh hưởng đáng kể bởi làn sóng bán tháo trên thị trường thế giới. Điều này khá bất ngờ với kỳ vọng của giới phân tích.

Trước khi diễn ra phiên giao dịch này, nhiều công ty chứng khoán đã đặt cược vào sự hồi phục của VN-Index.

Yuanta Việt Nam cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục hồi phục trong phiên giao dịch kế tiếp và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng giá 910 điểm. Đồng thời đánh giá, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho thấy thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp trong vài phiên tới và dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy các nhà đầu tư có thể vẫn có cơ hội giải ngân mới ở giai đoạn hiện tại, nhưng tỷ trọng cổ phiếu vẫn ở mức thấp.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) thì nhận định cơ hội đầu tư vẫn đang xuất hiện khi nhiều cổ phiếu đã giảm về vùng quá bán và tạo mặt bằng giá hấp dẫn.

Mirae Asset Việt Nam thì đánh giá khả năng VN-Index có thể cân bằng vùng hiện tại, mốc 890 đang là hỗ trợ đáng tin cậy. Tuy nhiên trước lo ngại tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát, nhóm phân tích vẫn khuyên nhà đầu tư nên ưu tiên giữ trạng thái tài khoản ở mức thấp để hạn chế rủi ro.

Tác giả: Mai Chi

Nguồn tin: Báo Dân trí