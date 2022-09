Ông Phạm Xuân Thăng từng nói gì về bê bối tại CDC Hải Dương?

Khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can Tính đến nay, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ ở Hải Dương liên quan đại án Việt Á, gồm: Phạm Duy Tuyến – cựu Giám đốc CDC Hải Dương; Nguyễn Mạnh Cường – cựu Kế toán trưởng CDC Hải Dương; Phạm Mạnh Cường – cựu Giám đốc Sở Y tế và Phạm Xuân Thăng – cựu Bí thư Tỉnh ủy.