‘Ông lớn’ đứng sau công ty dược vừa bị xử phạt tại Nghệ An là ai?

Công ty cổ phần Dược - VTYT Nghệ An gắn liền các "ông chủ" sân golf (Ảnh minh hoạ).

Trước đó như VietnamFinance đã thông tin, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An vừa bị Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 60 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính khi sản xuất thuốc Vitamin C (số đăng ký VD-21945-14) khi giấy đăng ký lưu hành đã hết hiệu lực.

Cũng theo Cục Quản lý Dược, Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An đã sản xuất nhiều lô thuốc trong thời gian giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực và ghi thông tin ngày sản xuất trên hồ sơ lô sản xuất, hộp thuốc khác với thời gian sản xuất thực tế. Hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền với mức phạt là 60 triệu đồng.

Cục Quản lý Dược cũng đã giao ông Phạm Tuấn Linh là người đại diện theo pháp luật của tổ chức bị xử phạt nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Sự hiện diện của các "ông chủ" sân golf

Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An tiền thân là Quốc doanh dược phẩm Nghệ An sau khi được hợp nhất từ hiệu thuốc tây Nghệ An và Công ty Thuốc Nam Bắc năm 1960.

Lịch sử phát triển của Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Nghệ An gắn liền với sự hợp nhất và chia tách 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Năm 1991, công ty mang tên mới là Công ty Dược phẩm Nghệ An.

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc chuyển Công ty Dược phẩm Nghệ An thành công ty cổ phần vào cuối năm 2001 thì đến ngày 30/01/2002 đã chuyển thành Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Nghệ An.

Vào tháng 7/2019, công ty này chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán là NTF. Danh sách các cổ đông của Y tế Nghệ An cũng dần được hé lộ.

Theo đó, tại thời điểm đầu năm 2018, cơ cấu cổ đông của Công ty khá phân tán khi không có nhóm cổ đông nào nắm trên 51%, gồm: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngân Anh (25,74%), Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kinh doanh bất động sản Hà Nội (17,25%), Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (10%), cá nhân Lê Thanh Dương (7,35%), còn lại thuộc về các cổ đông khác.

Đầu năm 2019, cơ cấu cổ đông của Y tế Nghệ An đã có sự thay đổi lớn khi nhiều cổ đông lớn thoái vốn, còn Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngân Anh lại tăng tỷ lệ sở hữu tại đây lên tới 54,78%. Ngoài ra, danh sách cổ đông lớn của Y tế Nghệ An còn có cá nhân Trần Thị Út (5,61%), Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (17,25%), Vũ Thị Kim Thanh (5,47%) và Công ty TNHH Thung Lũng Vua (5,94%).

Trong danh sách này, bà Trần Thị Út cũng là người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Bình Vượng tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Ngân Anh. Như vậy, sự hiện diện của Ngân Anh tại Y tế Nghệ An lên tới hơn 60%.

Khác với Y tế Nghệ An, Ngân Anh (có địa chỉ đóng tại quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng) là một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản, cụ thể hơn là kinh doanh sân golf.

Vào tháng 7/2021, Công ty Cổ phần Thương mại và du lịch Ngân Anh đã bán ra 580.000 cổ phiếu và chỉ còn nắm giữ 2.706.955 cổ phiếu, qua đó giảm tỷ lệ 45,12%.

Mới đây, vào ngày 1/8/2022, pháp nhân trên đã không còn là cổ đông lớn của doanh nghiệp này khi đã bán 1.215.130 cổ phiếu. Cùng với đó, Công ty TNHH Thung Lũng Vua (nắm giữ trước đó 356.190 cổ phiếu) đã mua thêm 1.141.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Công ty TNHH Thung Lũng Vua có địa chỉ đóng tại Đồng Mô, xã Sơn Đông, thị Xã Sơn Tây, Hà Nội là doanh nghiệp có nghành nghề chính là kinh doanh khách sạn, khu thể thao, san golf. Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Thung Lũng Vua chính là nữ doanh nhân Vũ Thị Kim Thanh, sinh năm 1974, quê ở Thái Nguyên.

Tác giả: Châu Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn