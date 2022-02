Ông Lê Tùng Vân được đệ tử quỳ rạp "tế sống"; Tịnh thất Bồng Lai lập kênh YouTube mới

Ông Lê Tùng Vân được "tế sống" trong lễ mừng tuổi

4 người ở Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vụ trụ) đang bị khởi tố, điều tra tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân. Ông Lê Tùng Vân, do tuổi cao sức yếu nên được áp dụng hình thức tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, không bị tạm giam như 3 "đồ đệ". Tuy vụ án đang trong quá trình điều tra, Nhị Nguyên, đệ tử của ông Lê Tùng Vân liên tục quay clip, đưa "sư phụ" mình lên sóng.

Sau khi tái xuất YouTube vào đêm giao thừa Tết Nhâm Dần, Tịnh thất Bồng Lai lại ra thêm loạt clip mới, đáng chú ý là clip ông Lê Tùng Vân là nhân vật chính. Theo lời Nhị Nguyên, lễ mừng tuổi ông Lê Tùng Vân là hoạt động thường niên của Tịnh thất Bồng Lai.

Như mọi năm, ông Lê Tùng Vân sẽ ngồi, bát hương và lễ vật để ở bàn phía trước mặt, các "đệ tử" sẽ quỳ xuống hành lễ, "tế sống" và chúc tụng, tặng quà "thầy ông nội". Năm nay, ông Lê Tùng Vân nằm võng, sau lưng là tượng Phật, trước mặt vẫn là bát hương.

Cảnh "tế sống" mừng tuổi ông Lê Tùng Vân.

Theo đó, tất cả người có mặt trong buổi lễ đều chuẩn bị quà cho "thầy ông nội". Nhị Nguyên phân trần (nhắc đi nhắc lại vài lần) là năm nay kinh tế khó khăn nên lễ mừng tuổi ông Lê Tùng Vân không được hoành tráng như những năm trước. Quà tặng được các trẻ em ở đây chuẩn bị chính là quà mà khán giả gửi tặng cho mấy bé.

Một số đệ tử không sống trong Tịnh thất Bồng Lai cũng đến để dự lễ. Một nữ đệ tử đại diện chúc tuổi ông Lê Tùng Vân đã ca ngợi ông có ơn "khiến các thiền sinh tiến hóa" bằng bộ từ điển mà ông từng truyền bá.

Ông Lê Tùng Vân nằm trên võng nghe các đệ tử chúc tuổi.

Người này còn khẳng định: "Cha mẹ chỉ cho thể xác, cha mẹ không hiểu nhiều về đạo đức, chúng con cần có thầy để khai mở tâm hồn, từ vô minh đến minh triết" và muốn xin ở lại "thiền am" để được chết bên cạnh ông Lê Tùng Vân.

Người này cũng nhắc đến 3 đồ đệ của "thầy ông nội" đang bị tạm giam và liên tục khẳng định: "Mình đã đi hơn nửa đời người rồi. Không có người giả tu nào kiên nhẫn như vậy đâu, chỉ có người tu thật thôi, Mình sẽ tiếp tục đi hoài, đi mãi trên con đường vũ trụ mênh mông.".

Người dùng MXH không khỏi sốc trước thái độ coi mình là nạn nhân của những người trong Tịnh thất Bồng Lai. Đặc biệt, trong clip, Nhị Nguyên cũng sử dụng nhiều chi tiết để "mua" lòng thương cảm như liên tục nói về sự eo hẹp kinh tế, sự thiếu vắng người trong ngày Tết, nhắc đến sức khỏe sa sút của ông Lê Tùng Vân.

Hình ảnh của những đứa trẻ cũng liên tục xuất hiện trong các clip được người này đăng tải trên MXH. Thậm chí, cậu bé Đ.T - một cậu bé trong nhóm 5 bé tham gia chương trình Thách thức danh hài, nổi tiếng vì các video "thuyết pháp" đã được Nhị Nguyên lập kênh YouTube riêng.

Kênh YouTube mới của bé Đ.T tăng trưởng chóng mặt.

Trong một clip được đăng tải trên kênh YouTube mới này, ông Lê Tùng Vân đã chúc Tết các trẻ em ở Tịnh thất Bồng Lai, tặng lì xì và luôn hỏi các bé: "Ông nội chúc con ngoan, nghe lời thầy cô và mau thành gì?". Chúng đều trả lời giống nhau "mau thành Phật".

Riêng bé Đ.T, ông Lê Tùng Vân còn hỏi thêm: "Con nhớ 3 thầy không, con nhớ 3 thầy về ăn Tết với con không? Không có 3 thầy con buồn hay vui?" khiến bé mếu máo, cố ngăn nước mắt chảy.

Những động thái của người trong Tịnh thất Bồng Lai liên tục vấp chỉ trích của dân mạng, bởi màu sắc dẫn dắt dư luận, đặc biệt là lợi dụng trẻ em khi để chúng nói về 3 bị can đang bị bắt giam.

Mặt khác, việc hình ảnh trẻ em liên tục được xuất hiện, do những người đang nuôi dưỡng tự khoe khiến công chúng cảm thấy khó hiểu. Khi vụ việc lùm xùm tại Tịnh thất Bồng Lai gây chú ý, lãnh đạo Cục Trẻ em cho rằng, việc dân mạng đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã vi phạm đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật đời sống cá nhân của trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

