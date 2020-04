Ông bố trẻ cầm cố xe của hàng xóm để lấy tiền lo vợ đẻ

Trong tỉnh

Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bưởi để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.