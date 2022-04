Ông bố ở Nghệ An bán con gái 13 tuổi để lấy 100 triệu đồng

Ngày 14-4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Lô Phò Phèng (SN 1975) trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An; Lo Thị Căm (SN 1987) và Moong Thị Xúm (SN 1976) đều trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo đó, vào tháng 9/2018, Phèng nhập viện vì bệnh tim tái phát. Cuộc sống khó khăn, Phèng thiếu tiền để điều trị bệnh. Căm và Xúm vốn là hai kẻ buôn người, khi biết hoàn cảnh của Phèng đã đến thuyết phục người này bán con gái 13 tuổi ra nước ngoài lấy tiền.

Phèng và hai đồng bọn trong phiên xét xử

Hám tiền, Phèng đã đồng ý bán con gái là cháu L.T.M.C. Theo thỏa thuận, tháng 11/2018 Phèng đã bán con gái cho Căm. Căm chuyển giao cháu C. cho Xúm rồi tìm cách đưa nạn nhân sang Trung Quốc.

Tại xứ người, C. được bán cho một người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ với giá 5 vạn Nhân dân tệ (tương đương 150 triệu đồng). Người môi giới chuyển cho Xúm 4 vạn Nhân dân tệ (khoảng 120 triệu đồng). Xúm mang tiền đến trả cho Phèng 100 triệu đồng. Còn lại 7 triệu đồng là của Xúm và Căm được chia 13 triệu đồng.

Sau nhiều năm chịu cực khổ, tháng 10/2021, C. trở về địa phương và làm đơn tố cáo việc mình bị bán lên cơ quan công an. Trong phiên xét xử, Phèng và hai đồng phạm cho rằng bản thân hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên không biết việc đưa con đi lấy chồng Trung Quốc là phạm pháp.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lô Phò Phèng 14 năm tù, Moong Thị Xúm 13 năm tù và Lo Thị Căm 12 năm tù.

Tác giả: Giang An - T. Loan

Nguồn tin: anninhthudo.vn