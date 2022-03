'Ông bầu' bóng đá 'phủi' Xứ Nghệ bị Công an TP. Vinh tạm giữ để điều tra

Thông tin đáng chú ý trong ngày 16/3 đó là việc Công an TP. Vinh đã tạm giữ một nữ cán bộ Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch Nghệ An và 2 cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An về hành vi “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong thi hành công vụ” và một người của doanh nghiệp liên quan đến việc nghi “chạy” thủ tục một dự án.

Theo thông tin từ Trung tâm xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch Nghệ An xác nhận và cho biết, nữ cán bộ bị tạm giữ để điều tra vụ việc liên quan khi bà này còn làm cán bộ ở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Trong khi đó, doanh nghiệp liên quan đến việc nghi “chạy” thủ tục một dự án là ông N.H, là người liên quan đến doanh nghiệp có tên viết tắt là P.A có địa chỉ ở TP. Vinh (Nghệ An).



Ông H. được biết đến với tên gọi là "ông bầu" của đội bóng đá "phủi" Xứ Nghệ P.A.

Tác giả: Phúc Lâm

Nguồn tin: ANTT/NĐT