Ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An: Nhanh nhưng không vội

Các trường xây dựng kế hoạch ôn thi phù hợp với thực tế.

Công tác ôn tập tại các trường THCS được tăng cường với tinh thần “đẩy nhanh” nhưng không nóng vội, không bỏ qua, cắt xén kiến thức.

Điều chỉnh ôn tập theo tiến độ chương trình

Năm học 2020 - 2021, để phù hợp với thực tế dạy học bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Nghệ An bỏ bài thi môn tổ hợp (gồm 2 môn thành phần) từng triển khai trong các kỳ thi trước. Thay vào đó, sớm công bố môn thi thứ 3 là môn Ngoại ngữ. Số môn thi được giảm, tạo điều kiện cho các trường chủ động ôn tập cho học sinh cuối cấp.

Em Lê Thị Ngọc Ánh, lớp 9B, Trường THCS Phan Thái Ất (xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An chia sẻ: Trong 3 môn thi, em và các bạn trong lớp lo nhất là ngoại ngữ, vì điều kiện học tiếng Anh của chúng em có nhiều hạn chế. Em chỉ đặt mục tiêu đạt điểm trung bình. Còn lại dành thời gian ôn Toán và Tiếng Việt vì 2 môn này điểm nhân hệ số 2.

Trường THCS Phan Thái Ất năm học này có 2 lớp 9 với gần 90 học sinh. Các em chủ yếu đăng ký thi vào Trường THPT Anh Sơn 2 vì cùng nằm trên địa bàn xã, thuận lợi cho việc đi học sau này. Đây là trường có điểm tuyển sinh không cao, nhưng hàng năm số lượng thí sinh đăng ký dự thi lại lớn. Vì vậy, để tạo nền tảng kiến thức cho học sinh trước khi chuyển cấp, việc ôn tập cho học sinh được nhà trường chú trọng từ đầu năm học.

“Từ tháng 4, chúng tôi tổ chức ôn thi cho học sinh lớp 9 vào buổi chiều cho đến hết tháng 5. Trong đó, phân loại học sinh theo nhóm học lực để ôn tập phù hợp. Đồng thời bố trí giáo viên vững chuyên môn, có kinh nghiệm phụ trách các lớp ôn thi”, thầy Đăng Văn Ái, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Thái Ất nói.

Trường THCS Lê Thị Bạch Cát (phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cũng trong dịp cao điểm ôn thi cho học sinh lớp 9. Theo thầy Hiệu trưởng Hoàng Duy Hợi, chất lượng đầu vào của trường thấp hơn so với mặt bằng chung các trường lân cận. Lý do hằng năm, không ít học sinh giỏi của phường đã thi trúng tuyển vào khối trọng điểm, chất lượng cao của thị xã, đặt tại Trường THCS Nghi Hương. Vì vậy, nhà trường có kế hoạch dạy học, phân công giáo viên phù hợp cho từng khối lớp.

Thầy Hoàng Duy Hợi cũng cho rằng: Chuẩn bị cho học sinh lớp 9 thi tuyển sinh vào lớp 10 là nhiệm vụ thường niên của trường THCS. Việc dạy học, ôn thi được lên kế hoạch từ trước và triển khai theo tiến độ năm học. Trong thời điểm nước rút, giáo viên xây dựng ma trận đề thi, tăng cường luyện đề, hệ thống lại kiến thức cho học sinh. Bên cạnh việc ôn tập, nhà trường cũng lưu ý học sinh phòng dịch bệnh.

Cửa Lò là thị xã biển đang bước vào mùa du lịch. Nhiều học sinh của trường là con em của các hộ kinh doanh dịch vụ cho khách du lịch. Nhà trường nhắc nhở học sinh hạn chế tiếp xúc với người lạ, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ gìn vệ sinh, sức khỏe trước kỳ thi.

Học sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng sau khi biết tỷ lệ chọi vào trường THPT.

Hỗ trợ tối đa cho thí sinh

Trước diễn biến mới của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT Nghệ An có văn bản hướng dẫn ôn thi và tổng kết năm học gửi các trường học và phòng GD&ĐT. Trong đó yêu cầu các trường rà soát chương trình năm học, đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, đánh giá định kỳ và sớm hoàn thành trước ngày 15/5.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh: Với ôn thi tuyển sinh vào lớp 10, các trường THCS xây dựng kế hoạch và định hướng ôn tập cho học sinh phù hợp với năng lực, trình độ và nguyện vọng. Các trường cũng cần phân tích kết quả các đợt khảo sát chất lượng, thi thử trong thời gian qua để điều chỉnh nội dung, phương pháp ôn thi, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh. Tùy tình hình thực tế, việc ôn tập có thể triển khai trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp.

Điểm mới kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Nghệ An, năm nay, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng. Theo đó, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào trường THPT(công lập, ngoài công lập) hoặc trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX. Sau khi thí sinh hoàn thành đăng ký dự thi, Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ tổng hợp, thông báo phương thức tuyển sinh xét tuyển cho các trường, trung tâm.

Cụ thể, xét tuyển với trường có số hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) thấp hơn chỉ tiêu và thi tuyển đối với trường có hồ sơ ĐKDT cao hơn chỉ tiêu. Với những trường thi tuyển, sở cũng công bố tỷ lệ chọi để thí sinh, phụ huynh biết. Dựa vào những thông tin này, thí sinh được thay đổi nguyện vọng. Điều này giúp các em có thêm thời gian cân nhắc, lựa chọn vào trường THPT theo mong muốn và năng lực của mình.

Trường THPT Hoàng Mai (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) được phê duyệt hơn 600 chỉ tiêu vào năm học 2021 - 2022, cao hơn năm trước 40 chỉ tiêu. Tuy nhiên, thầy Hồ Hồng Sơn – Hiệu trưởng nhà trường dự đoán, việc cạnh tranh vào trường vẫn tương đối áp lực với học sinh lớp 9. Lý do trên địa bàn chỉ có 2 trường THPT công lập với hơn 1.200 chỉ tiêu, không có trường ngoài công lập và cũng chưa có trung tâm GDTX. Trong khi đó, số lượng học sinh lớp 9 của thị xã Hoàng Mai theo tổng hợp của sở GD&ĐT là 1.900 em. Như vậy, sẽ có khoảng 700 học sinh lớp 9 không trúng tuyển.

“Năm nay, chúng tôi không tuyển sinh nguyện vọng 2. Vì vậy, học sinh cần cân nhắc và tập trung ôn tập, lựa chọn nguyện vọng phù hợp”, thầy Hồ Hồng Sơn nói.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT Nghệ An, hơn 50% cơ sở giáo dục không tuyển nguyện vọng 2 và 3, tập trung chủ yếu là trường THPT công lập ở 21 huyện, thành thị. Một số trường như THPT Hà Huy Tập, THPT Lê Viết Thuật (thành phố Vinh), THPT Thái Hòa dù có tuyển nguyện vọng 2 nhưng dự kiến tỷ lệ học sinh trúng tuyển cũng không nhiều.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục và thời đại