Ồn ào Âu Hà My - Trọng Hưng: Chuyện “phường chèo” khi nào kết thúc?

Chưa tròn 1 năm làm đám cưới, Âu Hà My - Trọng Hưng ly hôn. Sự việc không có gì đáng nói nếu như cặp đôi đường ai nấy đi trong hòa bình. Đáng tiếc mọi việc lại diễn ra vô cùng tồi tệ.

Mọi việc bung bét khi Hà My đăng tải trên mạng xã hội video bắt ghen chồng ngoại tình, đồng thời tố Trọng Hưng bỏ mặc vợ sảy thai, vay nhà vợ 1 tỷ.

Những cáo buộc của Hà My với Trọng Hưng khiến hình ảnh soái ca của nam diễn viên sụp đổ, đồng thời khiến anh hứng chịu làn sóng chỉ trích bởi chưa ly hôn đã có mối quan hệ tình cảm với người khác.

Tưởng chừng Trọng Hưng im lặng để ồn ào qua đi thì nam diễn viên phim “Đi qua mùa hạ” liên tục “phản đòn” Hà My. Anh bắt đầu “cuộc chiến” với vợ cũ bằng bức tâm thư tố cô dựng video bắt ghen, khẳng định không có chuyện Hà My mang thai hay chuyện anh vay nhà vợ 1 tỷ.

Để chứng minh bản thân trong sạch, Trọng Hưng tiếp tục tung loạt file tố Hà My đặt máy ghi âm tại nhà riêng của bố mẹ anh và trên xe của công ty anh. Nam diễn viên còn gia hạn cho vợ cũ 3 ngày phải đính chính, xin lỗi nếu không, anh sẽ khởi kiện ra tòa.

Hà My- Trọng Hưng trong ngày cưới.

Sau khi đăng đàn tố Hà My, Trọng Hưng vướng nghi vấn tham gia vào nhóm antifan vợ cũ. Ngoài ra, một số tài khoản Facebook được cho là cháu và chị gái của Trọng Hưng lên tiếng chỉ trích Hà My.

Về phía Hà My, khi Trọng Hưng bắt đầu tố ngược, cô tuyên bố sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp nếu như chồng cũ tiếp tục thanh minh và lôi đứa con đã mất vào câu chuyện. Đến khi Trọng Hưng dọa khởi kiện, Hà My chọn cách giữ im lặng.

Đến hết thời hạn cho Hà My công khai xin lỗi, Trọng Hưng đăng tải trạng thái: "Hết giờ". Nhiều người cho rằng đây là động thái nam diễn viên nhắc nhở vợ cũ. Có lẽ Trọng Hưng sẽ khởi kiện Hà My như lời tuyên bố.

Qua dòng trạng thái mới nhất của Trọng Hưng, khán giả hiểu được “cuộc chiến” giữa nam diễn viên phim “Đi qua mùa hạ” và vợ cũ chưa có hồi kết. Từ đó, cư dân mạng đoán chắc sẽ được tiếp tục theo dõi “chuyện phường chèo” của Trọng Hưng và Hà My.

Trong câu chuyện giữa Hà My và Trọng Hưng, đến nay, khán giả không quan tâm ai đúng ai sai mà ngán ngẩm trước ứng xử của hai người này khi ly hôn. Dù Hà My và Trọng Hưng đã hết yêu nhau nhưng giữa họ vẫn còn cái nghĩa từng là vợ chồng.

Với người từng đầu gối tay ấp với mình, Trọng Hưng và Hà My lại chẳng ngại làm bẽ mặt nhau ngay trên mạng xã hội để rồi đối phương phải hứng chịu những ý kiến trái chiều từ dư luận. Giá như ngay từ đầu Trọng Hưng và Hà My tìm được tiếng nói chung thì vụ ly hôn sẽ không bị đẩy đi quá xa.



Tác giả: Thu Cúc

Nguồn tin: Báo Kiến thức