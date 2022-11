Ô tô tự tông vào dải phân cách, 5 người thương vong

Sáng 6/11, ông Ngô Văn Dụng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Cip vụ tai nạn làm 5 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, tại lý trình Km 1028+800m Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Trị Bình (xã Bình Nguyễn, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Thời điểm này, xe ô tô 7 chỗ, biển kiểm soát 92A-15168 do tài xế Nguyễn Đình Quốc Tuấn (sinh năm 1988, ở xã Điện Minh, huyện Điện Bản, tỉnh Quảng Nam) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc- Nam, trên xe chở 5 người, đến đoạn đường nói trên thì tự tông vào dải phân cách giữa đường.

Xe ô tô tự tông vào dải phân cách. Ảnh cắt từ clip

Hậu quả, Nguyễn Đình Tuấn tử vong tại chỗ; Nguyễn Thị Lên (sinh năm 2002, ở xã Điện Ngọc, huyện Điện Bản, tỉnh Quảng Nam) bị thương, được đưa đến Trung tâm y tế huyện Bình Sơn cấp cứu, sau đó tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.Đ

3 người còn lại trên xe bị thương, trong đó có 2 người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, 1 người cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Bình Sơn. Vụ việc đang được Công an huyện Bình Sơn tiến hành điều tra xác minh.

