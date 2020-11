Ô tô SUV Kia đẹp long lanh giá chỉ từ hơn 200 triệu đồng vừa ra mắt: Nên chọn biến thể nào?

Những chiếc Kia Sonet có vẻ ngoài bóng bẩy và sở hữu một loạt các cấu hình động cơ, giá trải dài từ Rs 6,71-12,89 lakh (210 triệu đồng - 403 triệu đồng) tại thị trường Ấn Độ. Chiếc SUV nhỏ gọn đáng nể của Hyundai Venue này đã thu hút hơn 50.000 lượt đặt trước chỉ sau hai tháng kể từ khi ra mắt.

Thuộc phân khúc dưới của Seltos, dự kiến Kia Sonet sẽ nằm ở tầm giá 500 triệu đồng khi được đưa về thị trường Việt Nam.

Nếu bạn đang bối rối không biết nên chọn biến thể nào trong số 17 tùy chọn khác nhau của Kia Sonet, thì có thể tham khảo tư vấn của Autocarindia

Nên chọn Kia Sonet chạy dầu hay xăng?

Kia Sonet mới.

Có hai động cơ xăng được cung cấp trên Kia Sonet là xăng 1,2 lít 4 xi-lanh 83 mã lực và xăng tăng áp 1.0 lít 3 xi-lanh 120 mã lực. Phiên bản trước chỉ được trang bị hộp số sàn 5 cấp, trong khi phiên bản thứ hai có tùy chọn iMT 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Sự khác biệt về giá giữa bản động cơ xăng 1,2 lít và bản turbo-xăng 1,0 lít-iMT là 1,05 Rs lakh, và bản hộp số DCT có giá thấp hơn 1 lakh so với bản iMT (hộp số sàn thông minh).

Động cơ diesel là loại 1,5 lít cung cấp 100 mã lực với hộp số sàn 6 cấp và 115 mã lực kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản động cơ diesel và xăng tăng áp 1.0 lít có thể được kết hợp với hộp số tay / iMT hoặc hộp số tự động.

Mặc dù có mức giá tương đương nhau, song bản động cơ diesel hoạt động mạnh mẽ, trơn tru, nhanh chóng, tinh tế và tiết kiệm nhiên liệu hơn nhiều so với bản xăng tăng áp. Như vậy câu trả lời thực sự dễ dàng, động cơ diesel nên là sự lựa chọn tốt hơn động cơ xăng.

Có gì trên mỗi biến thể Kia Sonet với mức giá khác nhau?

HTK + là biến thể duy nhất có sẵn trong tất cả các kết hợp động cơ-hộp số và là biến thể "đáng đồng tiền bát gạo" nhất. Biến thể này có các tính năng như đèn pha tự động, đèn sương mù projector, điều hòa khí hậu tự động, gương ngoài gập điện, màn hình cảm ứng 8 inch với điều chỉnh Arkamys và 6 loa, Android Auto, Apple CarPlay và camera chiếu hậu.

Nó cũng được trang bị tính năng có trên các biến thể thấp hơn như lỗ thông hơi AC phía sau, điều chỉnh độ cao ghế lái, chìa khóa từ xa, điều khiển lái và bánh xe thép 16 inch. Ngoài ra, HTK + 1.0 lít xăng tăng áp tự động cũng có ESP, các chế độ lái, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Kia Sonet có đáng mua không?

Mặc dù HTK + có một số tính năng khiến hầu hết người mua hài lòng, nhưng nếu bạn muốn chiếc Sonet của mình nổi bật với hệ thống tiếng chuông còi ấn tượng, đèn pha LED, cửa sổ trời, hệ thống kết nối xe hơi, ghế thông gió, hệ thống âm thanh Bose, màn hình áp suất lốp, máy lọc không khí, khởi động không cần chìa khóa và bánh xe hợp kim..., thì biến thể HTX + giá cao hơn HTK + 2,16 Rs sẽ là một lựa chọn đáng kể.

Cao hơn 34.000 RS so với HTX +, GTX + đáng được xem xét hơn khi nhận được một số cải tiến về ngoại hình thể thao cũng như các tính năng an toàn bổ sung như ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc (chỉ AT), túi khí bên, rèm và cảm biến đỗ xe phía trước...

Những người tìm kiếm một biến thể tự động được trang bị đầy đủ nên cân nhắc chọn GTX + - bản cao cấp nhất của Kía Sonet. Biến thể này có giá 12,89 Rs lakh cho cả động cơ diesel và xăng. Mặc dù đắt tiền, song GTX + cung cấp rất nhiều thiết bị phù hợp với khoản tiền mà bạn bỏ ra.