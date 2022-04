Ô tô lao vào cổng Đại sứ quán Nga bốc cháy, 1 người tử vong

Tuyên bố của cảnh sát Romania nêu rõ: “Vào khoảng 6h sáng nay, một chiếc ô tô đã lao vào hàng rào của cơ quan ngoại giao Nga. Lái xe đã tử vong và lực lượng cứu hỏa phải can thiệp để dập tắt đám cháy”.

Video: Chiếc ô tô bốc chay dữ dội sau khi lao vào cổng Đại sứ quán Nga. Nguồn: Twitter

Một số hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sau vụ va chạm, chiếc ô tô đã chìm trong biển lửa. Theo nhà chức trách, chiếc xe ô tô này không đi vào bên trong đại sứ quán. Hiện trường đã bị phong tỏa. Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga, ông Alexander Bastrykin, đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra vụ việc.

Trang web Antena 3 của Romania cho biết, tên của người đàn ông lái chiếc xe là Bogdan Draghici. Đối tượng đã tự đổ xăng lên người và tự thiêu. Draghici từng bị kết án 15 năm tù và đang bị giám sát liên quan đến tội phạm tình dục. Nhà chức trách Romania vẫn chưa kết luận đây là một vụ tấn công đại sứ quán hay một vụ tai nạn./.

Tác giả: Hồng Anh

Nguồn tin: Báo VOV