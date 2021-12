Ô tô lao tốc độ kinh hoàng đâm người xe máy tử vong: Những giây sau đó gây phẫn nộ lớn

Vụ tai nạn nghiêm trọng nhắc tới xảy ra trên đoạn đường thuộc địa phận xã Thạch Lỗi (Hải Dương). Thời điểm đó, trên đường vắng các phương tiện qua lại. Một chiếc xe ô tô chạy tốc độ cao đã đâm trúng người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều.

Cú đâm rất mạnh đã khiến người này ngã văng xuống đất, nằm bất động. Thay vì dừng lại theo dõi tình trạng nạn nhân, chiếc ô tô kia đã nhấn ga rời khỏi hiện trường.

Sau khi phát hiện sự việc, nhiều người dân đã tìm cách đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo thông tin thì người này đã không thể qua khỏi do vết thương quá nặng. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xảy ra tai nạn hiện đang được chia sẻ rất nhiều trên các diễn đàn giao thông và khiến dư luận bức xúc.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc ô tô đâm trúng người đàn ông điều khiển xe máy

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc