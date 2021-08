Ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

Sự việc xảy ra lúc 14h40 chiều 2/8 trên Đại lộ 72m Vinh - Cửa Lò, đoạn qua địa bàn xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc). Thời điểm đó chiếc ô tô chưa rõ biển kiểm soát trong lúc lưu thông theo hướng TP.Vinh - Cửa Lò đã va chạm với một người đi xe gắn máy.

Tái xế điều khiển xe ô tô (khoanh đỏ) sau khi gây ra tai nạn đã bỏ mặc nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường

Cú va chạm khiến người đi trên xe máy ngã xuống đường, chấn thương nghiêm trọng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Tái xế điều khiển chiếc ô tô sau khi gây tai nạn đã bỏ mặc nạn nhân trên đường, phóng xe bỏ đi. Công an tỉnh Nghệ An đang ráo riết truy tìm tái xế lái chiếc ô tô gây ra vụ tai nạn, đề nghị những phương tiện lưu thông trên tuyến đường trên trong khoảng thời gian từ 14h30 - 15h ngày 2/8 có gắn camera hành trình cần cung cấp ngay hình ảnh cho cơ quan Công An.

