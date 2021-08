Ô tô điện thông minh VinFast VF e34 - lựa chọn tối ưu cho mọi nhà

Anh Phạm Tùng (sinh năm 1989), làm việc trong ngành truyền thông - quảng cáo tại TP.HCM, mới mua một chiếc hatchback hạng A của Hàn Quốc cách đây 2 năm. Tuy nhiên, anh đang có kế hoạch đổi sang một mẫu SUV gầm cao có không gian rộng rãi hơn, khi gia đình chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới.

“Tôi không có gì phàn nàn về chiếc xe hiện tại của mình, nhưng giờ chuẩn bị có con nhỏ, lại thường xuyên đưa bố mẹ về quê ở Lâm Đồng, nên một chiếc SUV gầm cao sẽ là lựa chọn tối ưu” - anh Tùng chia sẻ. Với ngân sách khoảng 650 triệu đổ lại, sau khi tìm hiểu kỹ và tham khảo ý kiến bạn bè, anh đã quyết định đặt cọc 50 triệu đồng cho mẫu ôtô điện VF e34 của VinFast, đợi đến cuối năm nhận xe.

Chia sẻ về quyết định này, anh cho biết: “Động cơ điện của VF e34 cho công suất tối đa 110 kW và mô-men xoắn cực đại tới 242 Nm, cộng với đặc tính của động cơ điện là tăng tốc không độ trễ, nên chắc chắn khả năng vận hành, tăng tốc sẽ vượt trội các xe cùng phân khúc C-SUV được trang bị động cơ xăng 1.8-2.0L trên thị trường. Tôi cũng thích công nghệ nên muốn được thử các tính năng thông minh của ôtô điện. Ngoài ra, dự kiến đến cuối năm nay, vợ tôi sẽ sinh em bé, nên nhận xe vào thời điểm đó sẽ là món quà đầu đời tuyệt vời dành tặng con gái yêu”.

Anh Tùng cũng cho biết thêm, xe điện VinFast VF e34 không chỉ vượt trội về khả năng vận hành và công nghệ thông minh so với xe xăng, mà giá cả cũng rất hợp lý. Do đặt cọc sớm 10 triệu đồng và mới bổ sung thêm 40 triệu đồng nên anh được hưởng trọn tất cả ưu đãi từ VinFast, gồm 100 triệu đồng ưu đãi cho khách hàng tiên phong, một năm miễn phí thuê bao pin (tương đương 17,4 triệu đồng), 100% lệ phí trước bạ (tương đương khoảng 70 triệu đồng), 30 triệu đồng hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện và khoản lãi dành cho số tiền đặt cọc với mức lãi suất lên tới 10%/năm. Nếu dự thảo hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe ôtô điện được Chính phủ thông qua, tổng chi phí để sở hữu mẫu SUV cỡ C này chỉ khoảng 500 triệu đồng.

Xe gầm cao đa dụng, phù hợp cho mọi gia đình

Ưu điểm dễ thấy nhất của một mẫu SUV cỡ C so với các dòng xe hạng A-B là không gian nội thất rộng rãi và gầm cao, phù hợp với nhiều loại địa hình.

Anh Tùng phân tích: “Xe điện thì động cơ rất đơn giản, gọn gàng hơn xe xăng, trong khi pin được đặt dưới sàn và không cần không gian cho bình chứa nhiên liệu, do đó chắc chắn không gian trong xe sẽ rộng rãi hơn rất nhiều so với xe chạy xăng cùng phân khúc. Chiếc xe này là lựa chọn lý tưởng cho gia đình tôi khi chuẩn bị có thêm em bé và thường xuyên đi cùng ông bà”.

Ngoài ra, do sống ở TP.HCM và hay phải di chuyển về vùng cao nguyên Lâm Đồng nên anh Tùng hiểu rõ lợi thế của một chiếc xe gầm cao. Mỗi khi Sài Gòn vào mùa mưa, anh khá lo lắng khi lái chiếc hatchback hạng A ra đường, nhưng nỗi lo đó sẽ không còn nữa khi VF e34 vừa có gầm cao, vừa đạt chuẩn chống nước IP67 nên rất an toàn khi đi qua những đoạn đường ngập. Với cơ cấu hoạt động khép kín, không cần lấy gió ngoài và không cần hệ thống ống xả, động cơ điện của VF e34 không lo rủi ro nước xâm nhập vào buồng đốt, dẫn tới chết máy, thủy kích như động cơ đốt trong.

Ngoài ra, xe gầm cao cũng giúp anh Tùng tự tin hơn khi đi vào những nơi có địa hình xấu. Anh cho biết đã lên kế hoạch sau khi nhận xe, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát sẽ thực hiện một chuyến dã ngoại tới hồ Trị An (Đồng Nai) hoặc Đà Lạt để thử khả năng vượt địa hình đồi núi của xe.

Được trang bị cả một “bầu trời công nghệ”

Với những gia đình có con nhỏ và người già, hệ thống điều hòa lọc bụi mịn với màng lọc HEPA PM2.5 của VF e34 là một điểm cộng đáng giá. Chất lượng không khí đang là mối bận tâm của nhiều gia đình Việt, khi máy lọc không khí ngày càng được ưa chuộng và trở thành thiết bị thiết yếu trong nhà. Không gian bên trong ô tô cũng kín giống như ở nhà, nên việc tích hợp tính năng lọc bụi mịn là rất cần thiết.

“Tính năng lọc bụi mịn giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn, nhất là với trẻ em vì hệ hô hấp chưa phát triển toàn diện như người lớn” - anh Tùng chia sẻ.

Ngoài ra, VinFast VF e34 còn được trang bị một loạt công nghệ tân tiến khác, như cụm đồng hồ lái điện tử, màn hình giải trí cảm ứng lên tới 10 inch, tích hợp đủ loại kết nối, có thể điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt. Xe có khả năng tự động cập nhật phần mềm từ xa, điều khiển và quản lý thông tin từ xa qua ứng dụng điện thoại thông minh… Đặc biệt, VF e34 được trang bị một số tính năng tự hành thông minh hỗ trợ người lái như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hay cảnh báo lệch làn. Theo anh Tùng, đây đều là những tính năng có phần xa xỉ với những mẫu xe cùng tầm giá. Tuy nhiên, điều khiến anh thêm hào hứng và mong muốn sớm được trải nghiệm mẫu xe này là việc có thể chủ động sạc điện tại nhà hoặc sạc tại các trạm sạc công cộng. Theo anh, ôtô điện sẽ làm thay đổi thói quen sử dụng ôtô truyền thống, khi mỗi tối về nhà, người dùng có thể tự cắm sạc giống như một chiếc điện thoại, hoặc vào trung tâm thương mại để mua sắm kết hợp với sạc pin cho xe, thay vì phải vào các trạm xăng dầu chuyên dụng như trước. Hiện tại, VinFast đang đẩy nhanh việc triển khai lắp đặt các trạm sạc trên toàn quốc, dư kiến sẽ hoàn tất hơn 2.000 trạm với hơn 40.000 cổng sạc tại 63 tỉnh, thành vào cuối năm nay.

