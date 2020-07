Ở tháng cuối thai kỳ, vợ Văn Đức vẫn cực kỳ xinh đẹp khiến nhiều người trầm trồ

Vợ Văn Đức vẫn xinh xuất sắc dù chỉ còn 2 tuần nữa vượt cạn

Văn Đức và Nhật Linh là một trong những cặp vợ chồng nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Cả hai quen nhau và yêu trong thời gian ngắn đã đi đến hôn nhân và liên tục dính nhiều lời đồn không hay từ khi yêu. Chẳng hạn như chuyện Nhật Linh bị "tố" là người thứ ba xen vào giữa Văn Đức và Ngọc Nữ, lấy nhau là vì "cưới chạy bầu"...

Tuy nhiên, cả hai đã chứng minh cho khán giả thấy được tình yêu chân thành bằng cách thể hiện những hành động ngọt ngào cho nhau sau khi kết hôn.



Nhật Linh vẫn rất xinh xắn dù sắp vượt cạn

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhật Linh chia sẻ bức ảnh tươi tắn nhưng đi kèm là dòng trạng thái có phần lo âu: "Thanh xuân là đây. 37 tuần... đếm ngược" thu hút nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều dành cho cô nàng lời khen có cánh vì nhan sắc vẫn rất "xuất sắc".



Nhật Linh dù mang bầu nhưng nhan sắc vẫn "vạn người mê"

Trước đó, vợ của Văn Đức từng chia sẻ sau một lần đi khám, bác sĩ đã nói cô có khả năng đẻ non nên phải theo dõi vô cùng cẩn thận.



Dù ở xa nhưng Văn Đức luôn quan tâm vợ và động viên hai mẹ con cố gắng

Trong giai đoạn đầy căng thẳng này, Văn Đức lại không thường xuyên ở cạnh Nhật Linh để có thể chăm sóc mỗi ngày do bận thi đấu cho Sông Lam Nghệ An tại V.League Tuy nhiên, anh chàng vẫn biết cách chiều chuộng và dành hết thời gian rảnh cho vợ. Dưới bài đăng của Nhật Linh, Văn Đức bình luận hóm hỉnh để trấn an vợ: "Đợi 2 tuần nữa rồi đẻ nhé".

Trước mắt Văn Đức sẽ là một lịch thi đấu rất căng thẳng với SLNA. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh sẽ vắng mặt ở một trận đấu trong giai đoạn cuối của lượt đi để cùng vợ "vượt cạn". Hiện đội bóng xứ Nghệ đang xếp thứ 9 trên BXH với 12 điểm.

Hiện tại, Nhật Linh đang ở tuần thứ 37 của thai kỳ. Em bé được đẻ đúng ngày sẽ chào đời vào tuần thứ 39-40, tuy nhiên, do bác sĩ đã cảnh báo nên cả Nhật Linh và Văn Đức đều có phần lo lắng trong thời gian này. Câu chuyện của vợ chồng Văn Đức đã khiến người hâm mộ "nức Lòng". Hầu hết mọi người đều dành cho cặp đôi lời động viên, an ủi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bức hình kèm động thái của Nhật Linh vẫn đang trở thành bão mạng trên các diễn đàn thu hút hàng nghìn lượt like, share.