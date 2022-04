Ở nhà một mình nhưng giữa đêm thấy có người kéo chăn, cô gái tá hỏa khi bật đèn

Một người đàn ông Đài Loan đã về nhà trong tình trạng say rượu lúc nửa đêm, vì quên chìa khóa nên đã trèo vào nhà từ ban công, nào ngờ lại vào nhầm nhà của một cô gái, thậm chí còn trèo lên giường của cô ngủ ngon lành. Khi cô gái giật mình tỉnh giấc, cô đã vô cùng sợ hãi khi thấy người đàn ông lạ mặt nằm ngay cạnh mình và ngay lập tức đuổi anh ta ra ngoài, sau đó gọi cảnh sát.

Theo tờ Apple Daily đưa tin, sự việc xảy ra vào một ngày tháng 12/2021 tại quận Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Anh Huang vốn là một đầu bếp, sống tại thành phố Cao Hùng, đến thành phố Đài Bắc để làm việc và thuê một căn hộ chung cư để sống tại đây.

Vào ngày xảy ra vụ việc, anh Huang ra ngoài uống rượu say khướt đến đêm mới về nhà. Lúc đó, anh ta mới nhận ra mình đã quên chìa khóa nhà. Huang đi lên tầng 5 khu nhà, phát hiện cửa nhà không khóa nên cứ thế đi vào, trèo lên giường ngủ ngon lành.

Ảnh minh họa.

Thực chất, anh Huang đã vào nhầm nhà của một cô gái khác. Cô gái này vốn sống một mình nhưng nửa đêm hôm đó đang ngủ say bỗng cảm thấy có người đang kéo chăn của mình. Thấy sự lạ, cô gái giật mình tỉnh giấc, bật đèn lên mới tá khỏa khi thấy một người đàn ông lạ mặt đang nằm ngay bên cạnh mình. Cô gái lập tức hét lên khiến anh Huang thức giấc. Ngay sau đó, cô gái đã đuổi anh Huang ra khỏi nhà mình rồi gọi điện báo cảnh sát.

Sau khi anh Huang nhận ra mình đi nhầm nhà, anh ta nảy ra ý định trèo từ tầng cao nhất là tầng 5 xuống ban công nhà mình ở tầng 4. Tuy nhiên do quá say, anh ta đã nhầm phương hướng và một lần nữa vào nhầm nhà. Lần này, anh Huang đã trèo vào ban công nhà của một người đàn ông quốc tịch Brazil. Người đàn ông này nhanh chóng phát hiện ra anh Huang, nhận thấy anh ta say rượu, tỏ ra luống cuống vì nhầm nhà nên đành mở cửa cho anh ta ra ngoài.

Thất bại 2 lần nhưng anh Huang vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh ta vẫn có ý định trèo vào nhà mình từ ban công tầng 4. Nào ngờ trong quá trình đó, anh ta không tỉnh táo nên đã trượt tay, rơi từ tầng 4 xuống dưới, bị gãy xương nặng. Những người dân quanh đó đã phát hiện ra và đưa anh Huang đi cấp cứu, may mắn không ảnh hưởng tới tính mạng.

Sau khi cảnh sát nhận được tin báo về vụ việc, họ đã lấy lời khai của cô gái và người đàn ông Brazil bị anh Huang đột nhập vào nhà. Cả hai người này đều nói rằng họ rất tức giận và khó chịu khi bị xâm phạm quyền riêng tư, tuy nhiên vì anh Huang không lấy trộm bất cứ thứ gì, cũng không gây hại gì tới họ nên không yêu cầu khoản bồi thường gì, chỉ cần anh Huang không tái phạm hành vi đó là được.

Mới đây, Tòa án thành phố Đài Bắc đã đưa vụ việc này ra xét xử. Trước tòa, anh Huang cho biết bản thân hôm đó thực sự quá say, không nhớ rõ mình đã làm gì. Anh ta cảm thấy rất hối hận và có lỗi với những người hàng xóm, nói rằng sẽ chuyển khỏi khu nhà đó và không bao giờ tái phạm nữa.

Sau cuộc điều tra của công tố viên, họ xác định anh Huang đã phạm tội đột nhập trái phép, nhưng xét thấy anh ta đã thành khẩn khai nhận nên cuối cùng cho hưởng an treo với điều kiện không bao giờ lặp lại hành vi đó nữa.

Nguồn tin: thoidaiplus.suckhoedoisong.vn