Ổ mua bán ma túy "núp bóng" phòng trọ sinh viên

Ngày 17/11, Công an thành phố Huế thông tin, vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Bùi Xuân Kha (sinh năm 1999, trú TP Huế) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Công an phường Trường An đột xuất kiểm tra khu nhà trọ có phòng ở của Kha là nơi chứa nhiều ma túy (Ảnh: Công Quang).

Thông tin ban đầu, tối 15/11, công an phường Trường An, TP Huế kiểm tra hành chính đột xuất phòng trọ của nam thanh niên 9x tại kiệt 25 đường Ấu Triệu trên địa bàn.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang Kha đang tàng trữ trái phép 185 viên nén màu đỏ, 14 viên nén màu xanh, 5 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng.

Cùng vào thời điểm trên, công an phát hiện 6 đối tượng đến mua ma túy của Kha nhưng chưa kịp mua thì bị đưa về trụ sở làm việc. Tiến hành test nhanh, 6 đối tượng này đều dương tính với ma túy.

6 con nghiện đang đến mua ma túy cũng bị bắt, tất cả đều dương tính với ma túy (Ảnh: Công Quang).

Qua đấu tranh, bước đầu Kha khai nhận số viên nén, tinh thể rắn trên là ma túy đá và hồng phiến do Kha mua về sử dụng và bán kiếm lời.

Được biết khu vực nhà trọ nơi Kha thuê ở là khu nhà trọ dành cho sinh viên ngoại tỉnh đến Huế thuê để sinh hoạt, học tập. Nhằm tránh sự theo dõi của công an, Kha chọn địa điểm này để tiện "núp bóng" giao dịch mua bán ma túy.

Ma túy đá và hồng phiến (Ảnh: Công Quang).

Hiện cơ quan điều tra Công an TP Huế đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Bùi Xuân Kha về hành vi "Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy" và xử lý hành chính 6 đối tượng sử dụng ma túy.

Trong ngày 17/11 Ban chỉ huy Công an TP Huế đã thưởng nóng tập thể Công an phường Trường An để động viên cán bộ chiến sĩ.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí