Ổ dịch quán cơm có 96 ca dương tính, chi phí dập dịch lên tới hơn 1,2 tỷ: Khởi tố chủ quán

Theo báo Công an nhân dân, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh hôm nay đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Minh Hằng (49 tuổi, ngụ phường 3, TP Tây Ninh) về hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người dẫn đến lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Bà Hằng là chủ quán cơm Lộc ở số 20 đường Hoàng Lê Kha, khu phố 3, phường 3, TP Tây Ninh. Vào ngày 17/7, khi UBND tỉnh có công văn yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid -19 theo Chỉ thị 16, trong đó yêu cầu mọi người dân ở tại nhà và tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống, thì bà này vẫn mở quán. Bà cùng 5 nhân viên ở quán để bán.

Tới ngày 7/9, hai nhân viên phục vụ tại quán cơm Lộc được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Xác minh ban đầu cho thấy có 8 F1 trở thành F0, 2 trường hợp F2 trở thành F0.

Theo thuật lại của Thanh niên online, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tây Ninh cho hay, đã có 96 ca dương tính và 61 trường hợp F1 ở cộng đồng ở ổ dịch quán cơm Lộc của bà Hằng. Ổ dịch này gây thiệt hại cho Nhà nước với chi phí điều trị, cách ly lên tới hơn 1,2 tỷ đồng.

Hôm nay, tỉnh Tây Ninh ghi nhận ghi nhận 699 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng 325 ca so với một ngày trước đó. Nhiều nhất là ở Thị xã Trảng Bàng với 166 ca. Từ đầu dịch đến nay, tỉnh này ghi nhận 18.386 ca nhiễm. Có 5.672 bệnh nhân đang điều trị. Trong ngày 17/11, có 4 ca tử vong, luỹ kế số ca tử vong là 197 ca.

