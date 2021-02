Nước mắt ngày trở về của những người phụ nữ bị lừa bán

Bị lừa bán khi tuổi đời quá trẻ

Với chị L.T.T (SN 1996, trú tại huyện Quế Phong) sau gần 10 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, có nằm mơ chị cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ trở về gặp lại gia đình.

Từ nhỏ đến lớn T. chỉ quanh quẩn trong bản, không bao giờ được đi xa. Chẳng được học hành đến nơi đến chốn, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", nên khi nghe lời dụ dỗ của Sầm Văn Biên (SN 1984) và Lang Thị Xuân (SN 1983, cùng trú huyện Quế Phong) "nổ" rằng, Trung Quốc có nhiều công việc nhẹ nhàng nhưng được trả lương rất cao nên T. chẳng ngần ngại đi theo luôn.

Nhất là khi Biên cam đoan rằng nếu T. sang Trung Quốc làm việc sẽ được ứng trước 3 tháng tiền lương với tổng số 50 triệu đồng. Ngày theo Biên đi, T. tràn đầy hi vọng sẽ có công việc ổn định, gửi tiền về cho bố mẹ nuôi các em mà không ngờ rằng chuyến đi của mình kéo dài đằng đẵng gần 10 năm trời với biết bao đắng cay và nước mắt.

Cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn cùng có mặt trong ngày chị O. đoàn tụ người thân

Theo lời kể của chị T., sau khi đón xe khách ra Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) cùng Biên, thì Biên đưa chị sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch giao cho Lang Thị Xuân. Xuân đưa chị T. về nhà. Khoảng 2 ngày sau, T. bị Xuân bán cho một người đàn ông bản địa với giá 6,5 vạn nhân dân tệ (tương đương 195 triệu đồng). Từ đó là những chuỗi ngày sống trong khổ cực, ê chề của T. khi bị gia đình nhà chồng hành hạ, đánh đập không thương tiếc.

Hàng ngày, T. phải dậy sớm lên nương rẫy làm việc đến tối mịt mới về nhà. Về đến nhà chị lại phải cơm nước phục vụ cả gia đình 3 thế hệ, ông bà, bố mẹ chồng và chồng. Mới đầu bất đồng ngôn ngữ, vợ chồng không hiểu nhau chị còn liên tục bị chồng hành hạ, đánh đập không thương tiếc vì làm không đúng ý. Nhất là khi rượu vào lời ra, những lúc chồng say rượu cũng là lúc chị phải chịu đựng những cơn bạo hành dã man cả về thể xác lẫn tinh thần. Năm 2020, chị T. được Tổ chức Rồng Xanh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Nghệ An giải cứu.

Khác với trường hợp của chị T., trường hợp của chị Lô T.D. (SN 1995) xã Nga My, huyện Tương Dương cũng bi kịch không kém khi người lừa chị lại là người quen biết của gia đình. Tháng 11-2012, bà Lô Thị Phương, trú tại bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương tìm đến nhà bố mẹ của D. để đặt vấn đề đưa D. đi làm công nhân ở Đồng Nai với con trai của bà Phương nhưng không được D. và bố mẹ cô đồng ý. Vài ngày sau, bà Phương lại cùng chồng đến và tiếp tục đặt vấn đề rủ D. đi Đồng Nai làm việc và hứa đưa cho gia đình D. 10 triệu đồng. Nghĩ con mình đã lớn, cũng cần có việc làm để giúp đỡ gia đình nên bố mẹ D. đã đồng ý.

Cuối tháng 11-2012, bố D. chở con gái qua nhà bà Phương để cùng bà đưa con gái đến thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương bắt xe khách đi làm xa. Thấy con gái lên xe, ông P. (bố D.) cũng yên tâm quay trở về. Nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng D. gặp bố để rồi sau đó là cả một hành trình bị lừa bán sang Trung Quốc và sống trong khổ cực. Khi xe đến TP Vinh, bà Phương và D. xuống xe rồi tiếp tục bắt xe khách Ka Long đi đến cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Khi đến bến xe tại Móng Cái, có một người phụ nữ lạ mặt đón Phương và D. Sau đó, Phương quay trở về quê, còn D. được người phụ nữ lạ mặt dẫn sang Trung Quốc.

Thiếu nữ mới lớn, chưa từng ra khỏi huyện Tương Dương vẫn cứ ngây thơ tin rằng, mình đang được đưa đến khu công nghiệp Đồng Nai để làm việc, nào ngờ bị người phụ nữ lạ mặt dẫn theo đường tiểu ngạch để vượt biên sang Trung Quốc. Sau khi được đưa đến ở nhà của một người phụ nữ tên Lan quê ở Tương Dương khoảng 3 tuần, Lan dỗ ngọt D. không cần tìm việc làm nữa mà lấy chồng Trung Quốc cho nhàn nhã, sung sướng. Giữa đất khách quê người, không tiền, không người thân thích, không biết tiếng bản địa, cô buộc phải nghe theo sự sắp xếp của Lan, lấy một người đàn ông Trung Quốc.

Sau đó D. được Lan cho một khoản tiền nhưng không nhớ rõ là bao nhiêu. Riêng bố mẹ của D. cũng tuyệt đối yên tâm vì đã có người quen đưa con mình đi xin việc giúp. Không những thế, khoảng 4 ngày sau khi đưa D. đi, Phương trở về bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa và gọi bố mẹ D. đến nhà mình để đưa 10.000.000 đồng, nói đây là tiền làm công của D. Bẵng đi hơn 4 năm, cuối tháng 12-2019, khi thấy D. trở về nhà, mọi chuyện mới vỡ lở. Cả gia đình bị hại liền viết đơn tố cáo kẻ đã lừa con mình bán sang Trung Quốc.

Bố không thể chờ ngày con về

Cũng may mắn được giải cứu sau hơn 10 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, chị M.T.O., sinh năm 1997 (trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An) bảo suốt 10 năm qua, không một ngày nào chị nguôi nghĩ về cha mẹ và những người thân yêu. Và chị luôn nuôi hy vọng sẽ có một ngày được trở về quê hương.

Chị O. ôm mẹ khóc sau 10 năm lưu lạc xứ người

Nhớ lại khoảnh khắc con gái trở về sau hơn 10 năm thất lạc, bà Chích Thị L. (sinh năm 1960). chỉ biết khóc vì quá hạnh phúc. Nhưng ngay lúc đó bà đã thốt lên: "O. ơi, con về muộn quá rồi. Cha con đã chờ con suốt gần 10 năm, ông ấy đổ bệnh đã mất rồi".

Chị O. mất tích vào một ngày cuối năm 2011, khi đó mới 13 tuổi. Theo lời một số người trong bản kể lại, buổi chiều ngày hôm đó họ trông thấy chị O. đi theo một người đàn bà lạ mặt ra khỏi bản. Nghi ngờ con gái đã bị bắt cóc nên gia đình chị O. đã huy động toàn bộ người thân đi tìm. Một ngày, hai ngày rồi nhiều ngày trôi qua mà không có tin tức gì.

Chị O. kể lại rằng ngày hôm đó chị gặp một người phụ nữ lạ. Người này gạ hỏi O. xem có muốn đi vào miền Nam làm thuê để có tiền gửi về cho bố mẹ không. Nghe vậy, O. nói sẽ về hỏi ý kiến bố mẹ thì người lạ bảo "Không cần hỏi, không đi nhanh thì không còn cơ hội nữa". Sau đó O. được người lạ dẫn ra khỏi bản và đưa lên xe ô tô khách đi gần một ngày đêm thì đến khu vực biên giới. Lúc này O. lờ mờ nhận ra mình đang bị người ta lừa bán. Nhưng với một đứa trẻ mới chỉ 13 tuổi thì không thể chống cự lại được những kẻ buôn người chuyên nghiệp.

Sau khi vượt qua biên giới, O. được đưa vào sâu trong nội địa Trung Quốc, rồi bán cho một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc. Từ đây, một đứa trẻ 13 tuổi bắt đầu cuộc sống làm vợ nơi xứ người. Lúc đầu, gia đình nhà chồng O. quản thúc chị như tù giam lỏng. Chị đi một bước sẽ có người đi theo một bước. Biết không thể làm gì trong hoàn cảnh ấy nên chị đành phải tỏ ra ngoan ngoãn, cố gắng tránh đòn roi của gia đình nhà chồng.

Sau nhiều năm chung sống, gia đình nhà chồng chị cũng đã nới lỏng sự quản thúc. Bởi họ tin rằng khi đã có tới 3 đứa con thì chắc chị O. sẽ không còn ý nghĩ bỏ trốn nữa.

Cuối năm 2020, qua một người bạn, chị O. biết đến Tổ chức Rồng Xanh và nhờ giúp đỡ. Một kế hoạch giải cứu nạn nhân được tổ chức này lên kế hoạch tỉ mỉ và phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An triển khai thành công. Nhưng lúc này, cơ quan chức năng lại vấp phải khó khăn với chính nạn nhân. Lý do là bởi khi bị lừa bán sang Trung Quốc, O. còn quá nhỏ, thời gian sống nơi xứ người lại quá lâu nên chị gần như quên hết tiếng bản địa. Thông tin giá trị nhất mà chị cung cấp được cho cơ quan Công an là tên bố mẹ và xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Ngay sau khi có được những thông tin quan trọng, Công an Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, tìm người thân cho chị O.

Quá trình xác minh, Công an xác định gia đình bà Chích Thị L. trú tại bản Lưu Thắng (xã Chiêu Lưu) có con gái M.T.O. mất tích từ cuối năm 2011. Những thông tin thu thập được hoàn toàn trùng khớp với thông tin nạn nhân O. cung cấp. Với sự hỗ trợ của Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đầu năm 2021, Tổ chức Rồng Xanh đã đưa chị M.T.O. vượt hơn 5.000 cây số về Việt Nam. Sau thời gian cách ly phòng dịch theo quy định, O. được đưa về Kỳ Sơn, bàn giao cho gia đình.

Tác giả: Hoài Ngân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân