Nước lũ tiếp tục dâng, Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh ngập sâu

Video: Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh ngập sâu

Sáng 30/9, trả lời PV VTC News, ông Đặng Văn Hoài - Chủ tịch UBND xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết hiện nay nước lũ vẫn đang tiếp tục lên khiến quốc lộ 1A qua địa bàn xã ngập sâu.

“Khoảng 1km quốc lộ đang bị ngập sâu, chúng tôi đã chốt chặn 2 đầu không cho các phương tiện và người dân đi qua để đảm bảo an toàn”, ông Hoài nói.

Nước lũ chảy xiết tại QL 1 qua Hà Tĩnh. (Ảnh: P.Đ)

Cụ thể, khoảng 3h sáng cùng ngày, nước lũ dâng cao đã nhấn chìm QL 1 đoạn qua xã Xuân Lam, đoạn ngập sâu nhất dài khoảng 50m. Có nơi ngập từ 0,5 - 0,7m.

Hiện, lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đang tiến hành phân luồng, hướng dẫn xe lưu thông theo đường tránh Hồng Lĩnh để đảm bảo an toàn. Về phía Bắc, phân luồng từ cầu Bến Thủy 2 (thị trấn Xuân An), phía Nam từ ngã tư ở trung tâm thị xã Hồng Lĩnh.

Để đi qua địa bàn huyện Nghi Xuân, người dân có thể lưu thông từ hướng QL1A vào tuyến đường tránh thị xã Hồng Lĩnh.

Lực lượng chức năng chốt chặn, không cho phương tiện đi vào vùng ngập lụt. (Ảnh: P.Đ)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Cả (Nghệ An), hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) và mực nước trên các sông ở Thanh Hóa đang lên; thượng lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang dao động ở mức cao.

Mực nước lúc 07 giờ ngày 30/10, trên các sông như sau: Sông Cả tại Yên Thượng 8,84m, dưới báo động (BĐ)3 0,16m; tại Nam Đàn 6,94m, trên BĐ2 0,04m; Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 12,47m, ở mức BĐ2; tại Hòa Duyệt 8,07m, trên BĐ1 0,57m; hạ lưu sông La tại Linh Cảm 4,75m, trên BĐ1 0,25m.

Ngành chức năng dự báo trong 12h-24h tới, lũ trên sông Cả và hạ lưu sông La tiếp tục lên; trên sông Cả tại Nam Đàn lên mức BĐ2-BĐ3, sông La tại Linh Cảm dao động ở mức BĐ1-BĐ2. Cảnh báo tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương, Con Cuông, Nam Đàn (Nghệ An), Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo VTC News