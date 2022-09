Tối 4/9, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - cho biết, cơn mưa kéo dài từ 19-20h30 tối cùng ngày đã khiến một số khu vực ở thị trấn Mường Xén và xã Tây Sơn của địa phương này bị ngập lụt.

Nước lũ đục ngầu, chảy cuồn cuộn ở thị trấn biên giới Nghệ An (Clip bạn đọc cung cấp)

"Do lượng mưa lớn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, nước từ khu vực Huồi Giảng, xã tây Sơn đổ về làm cho chiếc cống ở khu vực này bị cây cối mắc kẹt nước dâng lên cao và gây ngập lụt. Đây là một cơn lũ ống xuất hiện khá bất ngờ, nên nhiều người dân ở thị trấn trở tay không kịp, nhiều khu vực thị trấn này ngập chìm trong biển nước", một cán bộ huyện Kỳ Sơn cho biết.

Nước lũ đã khiến nhiều vùng của thị trấn Mường Xén ngập, nhiều nhà dân phải di chuyển đến nơi khác.

Khu vực khối 3, cơ quan Huyện ủy… của thị trấn Mường Xén là vùng thấp trũng, cống thoát nước nhỏ, không thể tiêu thoát kịp lượng nước lớn đổ về cùng thời điểm nên đã xảy ra ngập.

Hình ảnh được ghi nhận tại thị trấn Mường Xén cho thấy, một số khu vực ngập khoảng 30-40cm. Mưa cuốn theo một lượng đất đá lớn tràn xuống đường gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

"Đến tối 4/9, mưa đã dứt và nước cũng rút, tuy nhiên đã để lại một lượng đất đá khá lớn nằm rải rác khắp thị trấn", cán bộ UBND huyện Kỳ Sơn cho biết thêm.

Sau khi mưa ngớt, huyện Kỳ Sơn đã huy động lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên dọn dẹp đất đá, hỗ trợ các gia đình bị nước, đất đá đi qua khắc phục hậu quả.

