Nửa đêm khống chế bảo vệ cướp tiền ngân hàng

Pháp luật

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Ninh (SN 1985), ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về tội 'Cướp tài sản'.