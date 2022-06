Nữ thủ quỹ bị bắt sau 26 năm trốn truy nã

Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Thái Bình vừa phát hiện, bắt giữ, di lý đối tượng Phạm Thị Hương (SN 1965, quê quán tại xã Thụy Phong; trú thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) từ Tp.Đà Nẵng về tỉnh Thái Bình sau 26 năm đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Hồ sơ thể hiện, Hương bị Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình ra lệnh truy nã số 78 ngày 26/8/1996 sau khi Hương bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước khi bỏ trốn, Hương là thủ quỹ, thủ kho, nhân viên bán hàng tại cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Ngày 21/8/1996, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 174 bộ luật Hình sự năm 1985, xảy ra tại cửa hàng vàng bạc thuộc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy.

Bên cạnh đó là các quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 174 và tội Tham ô tài sản theo Điều 133 bộ luật Hình sự năm 1985; Hoàng Kim Giang (62 tuổi), là thợ kim hoàn (trú tại khu tập thể Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định theo Điều 220 bộ luật Hình sự năm 1985; Lê Thị An (62 tuổi, trú xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là cửa hàng phó kiêm kế toán về tội Tham ô tài sản theo Điều 133 bộ luật Hình sự năm 1985.

Sau khi gây án, An và Hương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 15/8/1997, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với An và Hương. 26 năm trốn truy nã, Hương khai đã sinh sống tại nhiều nơi ở Tp.Đà Nẵng và không nhớ địa chỉ cụ thể.

