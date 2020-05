Nữ sinh lớp 12 đánh bạn tơi tả vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Chiều 28/5, Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tri Tôn đang điều tra, làm rõ vụ việc em V.T.K.P. (SN 2002, trú ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, hiện đang là học sinh lớp 12A3 Trường THPT Nguyễn Trung Trực, huyện Tri Tôn) bị một nhóm người dùng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu ngay tại thị trấn Tri Tôn, gây xôn xao dư luận.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, em K.P. là bạn học cùng lớp với em N.A. Nhóm bạn N.A có mâu thuẫn trên mạng xã hội với H.L. (học sinh lớp 12A4, cùng Trường THPT Nguyễn Trung Trực) xoay quanh vấn đề sinh hoạt hàng ngày trong trường.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh và xử nghiêm việc nhóm nữ sinh trường THPT Nguyễn Trung Trực đánh nhau.

Ngày 23/5, nhóm em N.A. hẹn gặp nhóm em H.L. tại khu vực hồ Soài Chesk (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) để nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn. Lúc này có em N.Y. (là em ruột em H.L.) tham gia.

Khoảng 16h ngày 24/5, nhóm N.A và em K.P đến điểm hẹn thì bị nhóm em H.L. và N.Y nắm tóc và sử dụng tay, mũ bảo hiểm đánh. Sự việc được mọi người can ngăn. Lúc xảy ra đánh nhau, có người dùng điện thoại quay lại và đưa lên mạng xã hội Facebook.

Đến khoảng 17h30 ngày 25/5, em K.P. đang đứng tại khu vực trước tiệm internet để đợi bạn cùng đi học thêm. Lúc này, nhóm em N.Y. điều khiển xe mô tô ngang qua, nhìn thấy em K.P. nên cả nhóm quay lại dùng nón bảo hiểm và tay đánh liên tục nhiều cái trúng vào vùng đầu em K.P.

Sau đó, em N.A và em K.P được gia đình đưa xuống thành phố Long Xuyên khám và điều trị thương tích.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tri Tôn đang tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường nắm tình hình thương tích và yêu cầu của các bị hại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí