Nữ sinh duy nhất của Tân Kỳ đạt điểm 10 môn Lịch sử mong ước trở thành giáo viên

Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020, Trần Thị Kim Phương là thí sinh duy nhất của huyện Tân Kỳ đạt 10 điểm môn Lịch Sử và là 1 trong 2 thí sinh có điểm khối C cao nhất huyện Tân Kỳ.

Xa nhà, Phương rất chăm chỉ học hành để thực hiện được ước mơ.

Phương chia sẻ: "Em rất vui với kết quả này bởi môn Lịch Sử là môn mà em yêu thích, em cũng nhận thấy môn Lịch Sử rất có ích với cuộc sống, nhờ học Sử mà em nhận thức về xã hội một cách thấu đáo hơn. Bí quyết của em khi học môn Lịch Sử đó là hệ thống các vấn đề, sự kiện theo tiến trình thời gian, nếu biết cách học thì rất dễ hiểu và dễ nhớ”.

Kết quả trong kỳ thi THPT Quốc gia của Phương cũng rất đáng nể: Với tổng điểm 3 môn khối C là 27,75 điểm, cộng cả điểm ưu tiên em đạt 28,5 điểm. Trần Thị Kim Phương thuộc tốp thí sinh có điểm thi khối C cao nhất tỉnh Nghệ An, trong đó môn Lịch sử em đạt 10 điểm, môn Địa lý 9,0 điểm và môn Ngữ văn 8,75 điểm. Ước mơ trở thành giáo viên dạy bộ môn Lịch sử của em đang dần trở thành hiện thực.

Tập thể lớp 12 C5 của Phương đoàn kết, tự tin, đạt nhiều kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020.

Khác với các bạn đồng trang lứa, Phương sinh ra, lớn lên và học tập cùng với ông bà nội ở xóm Kỳ Nam, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ. Bố mẹ em đi khai hoang vùng kinh tế mới ở xóm Tổng Đội, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. Gia đình em làm nông quanh năm tất bật với ruộng đồng. Nhà có 4 chị em, Phương là con thứ hai trong gia đình, em ý thức rất rõ việc học tập là rất quan trọng. Em không ngừng phấn đấu và nỗ lực để đạt được những kết quả tốt nhất.

Ở trường, Phương được các thầy cô giáo đánh giá là một học sinh thông minh, chăm chỉ và ngoan ngoãn, Phương sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và được mọi người quý mến. Suốt 12 năm học, Phương đều đạt học sinh giỏi. Năm học lớp 9 và lớp 11, em đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh môn Lịch Sử. Phương học đều tất cả các môn, nhưng sở trường của em là học khối C.

Phương (bên phải đội mũ) là thí sinh duy nhất của huyện Tân Kỳ đạt điểm 10 môn Lịch sử.

"Em lựa chọn khối C và đăng ký cả hai nguyện vọng đều là Trường sư phạm cũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đều làm nông nghiệp, ông bà nội già yếu rồi, chị gái đi học xa nhà cũng rất tốn kém… Kinh tế gia đình eo hẹp, em hiểu nỗi lo của bố mẹ. Đã có lúc em từng tính rẽ sang ngã khác chứ không đi theo ước mơ của mình khi nghĩ về hoàn cảnh gia đình mình. Nên khi gia đình nói lo, em đã trấn an họ, và cả trấn an mình, rằng vào thành phố học, em sẽ tìm việc vừa học vừa làm thêm để đỡ được cho gia đình phần nào lo lắng ấy. Thứ nữa, đăng ký nguyện vọng là sư phạm Lịch Sử, vì em thực sự yêu thích môn học này" - Phương chia sẻ.

Thầy giáo Nguyễn Văn Dũng-giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch Sử là người truyền lửa cho em, dìu dắt em, vui mừng nói: “Đây là kết quả xứng đáng với Phương bởi sự nỗ lực không biết mệt mỏi của em trong học tập. Phương rất thông minh, chăm chỉ, hiền lành, em nắm chắc kiến thức từng bài học, từng phần học".

Phương và em trai.

Có nhiều ý kiến cho rằng việc thi môn Lịch Sử chỉ làm bài trắc nghiệm và có thể “đánh bừa” cũng sẽ đạt điểm cao. Phương phản bác ý kiến này và cho rằng việc làm bài tốt các môn thi trắc nghiệm không phải cứ đánh bừa theo ý mình là được. Môn học này đòi hỏi sự tổng hợp, tư duy suy luận như bao môn học khác.

“Mình phải chắt lọc, nắm chắc nội dung của từng lớp kiến thức cũng như xâu chuỗi được các sự kiện chính lại với nhau thì mới có thể làm tốt” - Phương chia sẻ.

Trần Thị Kim Phương có hứng thú đặc biệt với bộ môn Lịch sử, em mong ước được trở thành một giáo viên bộ môn Lịch sử.

Nhờ những nỗ lực tuyệt vời của mình, trước đó, Phương đã được Đảng bộ trường THPT Tân Kỳ cử tham gia bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

“Đạt điểm 8 thì dễ song điểm 10 là rất khó. Muốn đạt điểm cao môn này, đòi hỏi các em phải có kiến thức sâu, rộng, đồng thời phải liên hệ thực tế. Trong lớp, Phương là học sinh ngoan hiền, lễ phép và thành tích học tập rất cao. Tập thể lớp 12 C5 rất đoàn kết và tình cảm, lớp cũng có nhiều em đạt điểm rất cao" - cô Bùi Thị Thanh Thủy, giáo viên chủ nhiệm của Phương 3 năm học cấp 3 rất vui và rất tự hào về học trò của mình.

Tác giả: Cẩm Tú - Phương Hảo

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An