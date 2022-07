Nữ sinh bị tai nạn được tài xế ô tô tình nguyện đến nhà đưa đi thi rồi đón về

Chiều 7/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip và hình ảnh ghi lại cảnh một nữ sinh bị tai nạn băng bó ở chân được chở đến bằng ô tô và vận chuyển cáng vào phòng thi. Hình ảnh trên đã khiến nhiều người xúc động vì nhóm thanh niên đã nhiệt tình giúp đỡ nữ sinh này đến phòng thi an toàn.

Qua tìm hiểu được biết, nữ sinh trong đoạn clip này là em Bùi Vân Thư (trú xã Nam Hưng, Nam Đàn, Nghệ An).

Video nữ sinh bị tai nạn được tài xế tình nguyện đến tận nhà đón đến trường thi rồi chở về nhà.

Nhiều tháng trước Thư gặp tai nạn bị tổn thương nặng khớp háng nên chỉ nằm một chỗ mà không đi lại được. Nữ sinh đang trong quá trình điều trị vết thương nên bác sĩ yêu cầu phải nằm yên một chỗ để ổn định.

Tuy nhiên khi kỳ thi quan trọng diễn ra, buộc Thư phải đến trường làm bài thi. Trước tình hình này, đoàn xã Thanh Dương (Thanh Chương) đã liên hệ đến anh Nguyễn Phùng Úy (đội xe tình nguyện Hội đồng hương Thanh Chương 2) để nhờ làm tài xế giúp đỡ đưa đón nữ sinh Thư đến trường.

Nữ sinh Thư phải cần người dìu mới có thể di chuyển từ nhà ra xe.



"Khi họ đặt vấn đề, mình nhận lời ngay. Vì lâu nay mình cũng dùng xe cùng với 6 người nữa chạy từ thiện chở các chuyến xe 0 đồng cho các bệnh nhân nghèo. Trước đó mình cũng đã đăng ký phục vụ kỳ thi cho các em học sinh nếu họ cần", anh Úy chia sẻ.

Sau khi nhận lời và lấy địa chỉ, 5h30' sáng 7/7, anh Úy đã đi hơn 10km đến nhà Thư để đón. Do nữ sinh này bị thương nằm một chỗ nên việc di chuyển ra xe cũng khó khăn.

Nhóm tình nguyện bế nữ sinh Thư ra khỏi xe đặt lên cáng để đưa vào phòng thi.



"Hơn 2 tháng em ấy nằm trong giường giờ mới di chuyển ra ngoài nên rất đau. Tôi phải cố gắng đi chậm để không làm thêm đau. Sau khi đón đến trường và chở vào trong, một nhóm tình nguyện dùng cáng rồi bế em ấy lên và đưa vào phòng thi an toàn", anh Úy kể lại.

Do vết thương, khiến Thư đi lại không thuận tiện nên trưa 7/7, nữ sinh cùng mẹ ở lại điểm thi ăn uống nghỉ ngơi chờ thi tiếp môn Toán vào buổi chiều.

Chiều 7/7, sau khi kết thúc môn thi Toán, anh Úy tiếp tục đến trường đón và chở nữ sinh về tận nhà an toàn.

"Tôi hỏi thì em Thư nói cũng làm được bài và khá vui vẻ. Trên đường chở về, gia đình cứ nói tôi vào đổ xăng nhưng tôi không đồng ý. Vì tôi cùng mọi người làm từ thiện nhiều năm nay rồi.

Hoàn cảnh gia đình họ cũng khó khăn. Sáng mai tôi sẽ tiếp tục đến sớm để chở em ấy đến trường thi và chờ đến chiều lại đón về nhà", anh Úy chia sẻ.

