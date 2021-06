'Nữ quái' gói ma túy trong tờ tiền 2.000 đồng, thực hiện trót lọt hàng chục vụ buôn bán

Ngày 6/6, Công an huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) cho biết, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Ngô Thùy Dương (28 tuổi, ngụ huyện An Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Dương đang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Trước đó, ngày 6/4. Dương bị lực lượng trinh sát hình sự Công an huyện An Biên bắt quả tang khi đang bán ma túy cho con nghiện tại ấp Xẻo Rô, xã Hưng Yên. Tang vật thu giữ gồm 1 bịch ma túy đá.

Khám xét nơi ở của Dương, công an thu giữ thêm 2 bịch ma túy đá và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Đối tượng này khai nhận bản thân bị nghiện. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Dương mua ma túy về rồi chia nhỏ ra bán lại cho những người nghiện khác với mỗi lần sử dụng có giá 200.000 - 300.000 đồng.

Nhằm tránh bị công an phát hiện, Dương dùng tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng để gói ma túy khi giao hàng. Sau đó, Dương hẹn con nghiện đến địa điểm vắng hoặc nơi ở của mình để nhận hàng.

Đến thời điểm bị bắt, Dương đã thực hiện trót lọt trên 20 lần bán ma túy cho nhiều con nghiện.

