'Nữ quái' 9X làm giả sổ đỏ bán nhà trên phố Hà Nội, lừa hàng tỷ đồng

Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT – Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hiệp (dùng tên giả là Nguyễn Ngọc Diệp; SN 1991, trú tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), để điều tra xử lý về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo điều tra, cuối tháng 6/2019, chị Giang (trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) gặp gỡ vợ chồng Nguyễn Hồng Thái - Nguyễn Ngọc Diệp (tức Nguyễn Thị Hiệp) để hỏi mua căn nhà trên phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm.

Khi đã xem nhà, chị Giang đồng ý mua nhà nên đã làm thủ tục đặt cọc. Bằng nhiều hình thức chuyển khoản và giao tiền mặt, chị Giang đã đưa gần 1,8 tỷ đồng cho vợ chồng ông Thái.

Quá trình trao đổi, chị Giang đã nhận sổ đỏ của ngôi nhà. Tuy nhiên đến ngày 4/7/2019, chị Giang phát hiện "sổ đỏ" là giả, nên đã trình báo cơ quan công an. Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ Diệp thực chất là Nguyễn Thị Hiệp.

Dù đã có chồng và chưa ly dị nhưng người đàn bà này đã sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân... giả để kết hôn với ông Thái; đồng thời còn sử dụng Giấy chuyển hộ khẩu giả để nhập khẩu về thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Đến ngày 9/12/2019, Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiệp về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can, do Hiệp đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Lợi dụng điều đó, Hiệp đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 26/2/2020, Cơ quan CSĐT – Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định truy nã toàn quốc đối với bị can Nguyễn Thị Hiệp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 5/2020, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ được Hiệp khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thời điểm này, Hiệp lại đang mang bầu.