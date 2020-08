Nữ Phó Khoa sản bệnh viện huyện đầu độc cháu nội 11 tháng tuổi

Phó trưởng khoa bệnh viện đã đầu độc cháu nội tại nhà riêng rồi đưa đến viện cấp cứu - Ảnh: Hoàng Long

Sáng nay (4/8), lãnh đạo Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Thái Bình đang tiến hành điều tra vụ án đầu độc cháu bé bằng thuốc độc ( thuốc diệt chuột).

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, ngày 13/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhân Lê Trần Dương M (sinh ngày 16/9/2019, trú tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) do gia đình chuyển đến trong tình trạng nguy kịch.

Sau 2 ngày theo dõi và điều trị tại khoa Cấp cứu - Chống độc, do chẩn đoán bệnh tình của bệnh nhi này không thuyên giảm mà còn có xu hướng nặng hơn. Do đó, ngày 15/7, Bệnh viện Nhi Thái Bình liền chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong quá trình cấp cứu, điều trị và làm xét nghiệm cho cháu M, bác sỹ điều trị phát hiện trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhân có chất độc (ban đầu được xác định là thuốc diệt chuột), Bệnh viện liền báo cho Công an quận Đống Đa (thành phố Hà Nội) đến để phối hợp tiến hành điều tra xác minh vụ việc.

Trong quá trình xác minh, điều tra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập bà nội của cháu bé là Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) đến làm việc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ đã thừa nhận 2 lần bơm chất độc (thuốc diệt chuột) 1 lần ở nhà trước khi cháu nhập viện và 1 lần khi cháu đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Thái Bình vào sữa cho cháu uống, phần còn lại của ống thuốc diệt chuột dạng nước hiện bị can đang cất giữ ở nhà.

Do vụ án bước đầu xảy ra ở thành phố Thái Bình, nên Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bàn giao hồ sơ vụ việc và bị can cho Công an Thành Phố Thái Bình tiếp tục thụ lý điều tra.

Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tối ngày 1/8, Công an Thành phố Thái Bình đã di lý đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ về Thái Bình và tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng này tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình.

Trong quá trình khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ 1 lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dang dở mà đối tượng khai trước đó đã dùng để đầu độc cháu bé.

Hiện Công an thành phố Thái Bình đang tạm giữ đối tượng Chủ Thị Mỹ Lệ để phục vụ cho công tác điều tra.

Cũng sáng 4/8, thông tin về đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ, đại diện chính quyền xã Tân Bình, thành phố Thái Bình cho biết, bà Chử Thị Mỹ Lệ sinh năm 1969, lấy chồng ở xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, sáu đó bà Lệ mua nhà sinh sống tại thôn Tú Linh xã Tân Bình, thành phố Thái Bình. Hiện bà Lệ đang là Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ngoài công việc ở cơ quan, bà Lệ còn mở thêm phòng khám Sản tại nhà riêng (thôn Tú Linh xã Tân Bình). Từ hôm bị điều tra phòng khám của bà Lệ hiện đang đóng cửa.

Về phần cháu M, đại diện UBND xã Tân Bình cho biết, cháu bé sinh non, khi sinh đã mang bệnh bại não và hở hàm ếch nên ốm yếu, gia đình thường xuyên phải đưa cháu đi viện điều trị. Sau vụ bị bà nội đầu độc, hiện cháu vẫn đang được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Trọng Chỉnh, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Thái Bình cho biết: hiện phòng đã nắm bắt được thông tin vụ việc, sáng nay (ngày 4/8), lãnh đạo của phòng và cán bộ đã về xã Tân Bình để tìm hiểu thêm về vụ việc và tiến hành thăm hỏi, động viên cháu gia đình cháu. Nhưng khi đến nhà thì nhà của bố mẹ cháu và cũng là nhà của ông, bà nội của cháu đang khóa cửa.

