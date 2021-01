Nữ PGS trẻ tuổi nhất VN 2020: Giảng viên tuổi hổ đam mê bất tận về rừng

Tân nữ PGS luôn những "trăn trở" về xứ Nghệ Trong đợt này, Trường Đại học Vinh có thêm một nữ Phó giáo sư được công nhận ở ngành Kinh tế đó là cô Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1978). Tâm sự với PV Dân trí, cô Phượng bảo, năm 2002, cô về công tác tại trường Đại học Vinh, đến nay cô đã có 43 công trình, bài báo được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế, chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu cấp Bộ. Một số đề tài nhận được sự quan tâm đặc biệt, giúp giải quyết những bất cập đối với nền kinh tế hiện tại như: Phát triển nghề trong lao động nông thôn tại Nghệ An; An sinh xã hội cho người lao động bị thu hồi đất khi đô thị hóa; An sinh xã hội cho người dân bị thu hồi đất xây dựng thủy điện… Những chuyến đi, từng buổi trò chuyện với người dân, số liệu, kết quả khảo sát nữ giảng viên luôn khắc khoải nhiều trăn trở đối với người lao động. "Nghệ An là tỉnh rộng nhất cả nước, với điều kiện giao thông thuận lợi, tài nguyên phong phú, đặc biệt là nguồn lao động trẻ năng động, chăm chỉ… tuy nhiên thời tiết lại vô cùng khắc nghiệt. Vì thế Nghệ An cần tạo ra các sản phẩm thế mạnh, chuyên môn hóa, nâng cao lợi thế so sánh với các vùng miền. Đặc biệt, trong ngành du lịch cần có sự liên kết vùng miền để tăng tính liên kết trong chuỗi giá trị", PGS Phượng thẳng thắn chia sẻ. PV Dân trí trao đổi với nữ PGS Nguyễn Thị Minh Phượng. Với hướng nghiên cứu chính là Kinh tế phát triển nữ Phó giáo sư luôn trăn trở làm sao để xứ Nghệ xứng đáng với lợi thế của mình trở thành một trong những tỉnh trọng điểm của nền kinh tế.