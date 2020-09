Nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ 200 tỷ đồng ở Gia Lai đầu thú

Chiều 10/9, công an tỉnh Gia lai xác nhận, sau khi bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã, Lê Thị Thương (32 tuổi, trú tại đường A Ma Quang, phường Hoa Lư, Pleiku) - nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai đã đến công an đầu thú.

"Nghi can Thương đã đến công an đầu thú vào ngày 7/9. Hiện, cơ quan điều tra đang tạm giữ để làm rõ vụ việc và xử lý", đại diện công an tỉnh Gia Lai thông tin.

Ngày 3/9, Công an Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo lời người dân, gia đình Thương đã chuyển đi vào tối 29/6.

Ngày 29/6, gia đình chị Lê Thị Thương (32 tuổi, trú tại đường A Ma Quang, phường Hoa Lư, Pleiku) đã đến Công an phường trình báo về việc mất khả năng trả nợ với số tiền 200 tỷ đồng và đề nghị công an có biện pháp bảo vệ.

Sau đó, hàng xóm của Thương cho biết, gia đình Thương đã bỏ đi từ đêm 29/6.

Cơ quan công an cho biết, đến nay đã có 12 cá nhân tại TP. Pleiku đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng Thương với số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thương. Tại thời điểm bị khởi tố, Thương không có mặt ở nơi cư trú và cắt mọi liên lạc.

Cơ quan điều tra đã cử lực lượng truy tìm bị can tại nhiều địa phương. Do biết không thể trốn thoát nên sáng 7/9, Thương đã đến cơ quan công an đầu thú và bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

