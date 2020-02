Your browser does not support the video tag.

Nữ du khách xinh đẹp bị bắt vì ... mặc bikini

Đoạn video gây sốc đang xôn xao mạng xã hội ghi cảnh một nữ du khách tóc vàng bị 3 cảnh sát bắt giữ và kéo đi vì mặc bikini trên bãi biển. Được biết, video quay tại đảo Maafushi thuộc đảo san hô Kaafu, Maldives.

Nữ du khách người Anh bị cảnh sát bắt vì mặc bikini ngoài bãi biển công cộng

Sự việc xảy ra hôm 6/2, khi cảnh sát địa phương nhận được tin báo từ người dân về chuyện một nữ du khách ngoại quốc ăn mặc phản cảm khi đi bộ.

Sau đó, lực lượng chức năng đã cử người tới nhắc nhở vì cho rằng trang phục này không phù hợp ở nơi công cộng. Tuy nhiên, cô gái từ chối hợp tác, nên đã bị cảnh sát khống chế bằng cách còng tay và lấy khăn tắm che chắn.

Chân dung nữ du khách xinh đẹp người Anh trong vụ việc lùm xùm vừa qua

Tuy nhiên, khi đoạn video lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhiều người đã lên tiếng phản đối, cho rằng cảnh sát có thể xử lý trường hợp này theo cách hợp lý hơn.

Tới ngày 7/2, đại diện phía cảnh sát địa phương đã đăng tải lời xin lỗi công khai tới nữ du khách, cho biết đang điều tra sự việc để tránh những chuyện tương tự xảy ra. Được biết, cô gái trong đoạn video là Cecilia Jastrzembska, 26 tuổi, một du khách đến từ Anh.

Phía bộ du lịch Maldives cũng đăng tải thông cáo liên quan, thừa nhận cảnh sát "chưa chuyên nghiệp", nhưng cũng khuyến cáo khách nước ngoài cần tuân thủ và tôn trọng văn hóa địa phương.

Đảo Maafushi vốn là điểm du lịch nổi tiếng ở Maldives

Được biết, Maafushi là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Maldives. Tuy nhiên, mặc bikini được coi là "hành vi bị nghiêm cấm" trên hòn đảo này. Du khách chỉ được phép mặc đồ bơi khi đi lại trong các khu nghỉ dưỡng, chứ không được xuất hiện ở chốn công cộng, đặc biệt là nơi gần khu dân cư.

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí