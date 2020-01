Nữ bệnh nhân nghi nhiễm virus corona ở Nghệ An đã hết sốt

Khu vực cách ly tại Khoa bệnh nhiệt đới, bệnh viện HNĐK tỉnh.

Vào đầu giờ chiều nay (31/1), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và lãnh đạo sở y tế đã đến thăm nữ bệnh nhân người Quế Phong đang được theo dõi giám sát tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa. Qua ghi nhận, bệnh nhân đã cắt sốt, có thể đi lại và tiếp xúc, trò chuyện với người xung quanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và lãnh đạo sở y tế thăm nữ bệnh nhân người Quế Phong đang được theo dõi giám sát tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa.

Trước tình hình cấp bách liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới, trong chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã chủ trì cuộc họp khẩn với các với ngành y tế và các sở, ngành, đơn vị liên quan, thành phố Vinh và các huyện, thành, thị về việc tăng cường công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại Nghệ An, đến thời điểm này, mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm nhưng có 1 bệnh nhân nữ 42 tuổi người Quế Phong là lao động từ Trung Quốc về có triệu chứng sốt, ho. Người này nhập viện huyện Quế Phong ngày 28/1 và sau đó 2 ngày thì được chuyển xuống BV HNĐK tỉnh và hiện đang được cách ly, giám sát tại Khoa bệnh nhiệt đới.

Căn cứ vào tình hình thực tế cho thấy bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona hoàn toàn có thể xâm nhập vào Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, cũng như có khả năng bùng phát thành dịch tại cộng đồng nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống. Bởi đây là thời điểm cao điểm của mùa du lịch, lễ hội cũng như các lao động từ nước ngoài, nhất là Trung Quốc trở về Nghệ An ăn Tết. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến đề xuất của các sở, ngành như công an, biên phòng, ngoại vụ, du lịch, hàng không, cảng vụ, thông tin truyền thông, y tế...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định: Hiện dịch Nghệ An đang được đánh giá ở cấp độ 1: có thể có khả năng lây nhiễm Virut Corona cao vì có nhiều yếu tố thuận lợi. Và ngành y tế nói riêng, chính quyền các cấp nói riêng cũng đã sẵn sàng các phương án ứng phó. Tuy nhiên, đồng chí cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, hoàn thiện kế hoạch phòng chống dịch, kể cả kinh phí, tăng cường công tác tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại địa phương. Ngành y tế cần có hướng dẫn cụ thể, ngắn gọn để người dân biết cách phòng bệnh.

Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng như Công an, Biên phòng để nắm bắt, cập nhật số lượng người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc đang ở Nghệ An và người Nghệ An ở Trung Quốc trở về. Tăng cường chỉ đạo các cơ sở KCB chủ động chuẩn bị giường bệnh phục vụ công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch; tổ chức khu vực khám phân loại, thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt các ngành, các thành viên Ban chỉ đạo phải nâng cao công tác phối hợp phòng chống dịch. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thiết lập hệ thống chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các ca nghi mắc bệnh trên địa bàn. Thường xuyên báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh và tham mưu đề xuất công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong phòng chống dịch bệnh nCoV. Tổ chức kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch tại các địa phương, khu vực có nhiều nguy cơ xâm nhập.

