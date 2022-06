NSND Công Lý đi diễn trở lại sau thời gian dài trị bệnh, vợ trẻ tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - NSND Công Lý đăng tải những dòng chia sẻ đầy xúc động. Cô viết: "Giờ anh Lý đi ngủ mới dám viết đôi dòng. Một năm không quá dài cũng không quá ngắn nhưng cũng là một sự thật nghiệt ngã với cuộc đời nghệ sĩ như anh Lý.

Bệnh tật chả trừ một ai cả. Đôi khi nó là số phận. Nhưng ngay cả khi bác sĩ thông báo để mình chuẩn bị tinh thần mình vẫn không tin và vẫn lạc quan. Và sự lạc quan để giờ này còn mạnh mẽ hàng ngày nắm tay anh Lý đến viện. Dù mưa to hay nắng nóng 2 vợ vẫn đến viện".

Khán giả gửi lời động viên và chúc mừng tới vợ chồng NSND Công Lý.

Sau một thời gian dài phải tạm gác công việc để điều trị bệnh, NSND Công Lý đã trở lại làm việc cùng đoàn phim. Bà xã NSND Công Lý hạnh phúc chia sẻ: "Hôm nay, anh Lý mới đi off đoàn làm phim "Vợ cũ, chồng cũ, người yêu cũ". Cảm giác sau 1 năm được off đoàn nó thú vị thế nào chắc chỉ có anh Lý, anh chị nghệ sĩ hiểu được. Đó là cảm xúc vô cùng trân quý. Về nhà, anh Lý vui lắm".

Có thể thấy, sau thời gian điều trị bệnh tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ đã có những chuyển biến tích cực. Dưới bài đăng, khán giả gửi lời động viên và chúc mừng tới vợ chồng NSND Công Lý như:

- Thấy anh Lý đi đóng phim và cười hạnh phúc là vui rồi!

- Chúc mừng anh Công Lý. Nhìn là biết anh vui như thế nào. Anh có được 1 người vợ, 1 người bạn đời tuyệt vời, hết lòng yêu thương anh rất nhiều như vậy. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

- Hạnh phúc và sự may mắn ấy sẽ dành cho người vợ tuyệt vời nhất như em. Cứ sống tốt nhất định trời xanh sẽ an bài. Giờ hãy đón nhận những gì tốt đẹp nhất em nhé. Chúc vợ chồng em mãi bình an và hạnh phúc.

- Chúc nghệ sĩ Công Lý luôn mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến con đường nghệ thuật. Chúc vợ chồng em luôn hạnh phúc.

Ngọc Hà liên tục túc trực bên cạnh để chăm sóc chồng.

Trong thời gian NSND Công Lý điều trị bệnh, Ngọc Hà liên tục túc trực bên cạnh để chăm sóc, động viên ông xã. Tình cảm ngọt ngào của cặp đôi khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Tác giả: Thúy Ngọc

Nguồn tin: saostar.vn