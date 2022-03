NÓNG: Ukraine tung clip bắn hạ Su-25 Nga, nổ đỏ rực góc trời - Phi công không kịp thoát ra

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video được cho là Ukraine bắn hạ cường kích Su-25 của Nga ngày 6/3

"Vào hồi 18h10 ngày 6/3(giờ địa phương), một đơn vị của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã bắn hạ máy bay chiến đấu của đối phương bằng tên lửa phòng không trong khu vực HAZ" - Ông Synegubov cho hay.

Cũng theo quan chức này, phi công Nga trên chiếc Su-25 đã không kịp thoát ra ngoài và tử vong ngay tại chỗ. Chiếc máy bay sau đó rơi xuống Kulinichi.

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận nào trước tuyên bố từ phía Ukraine.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị