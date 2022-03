NÓNG: Nga tuyên bố làm chủ 50% Mariupol - Hé lộ video kinh hoàng ở Nhà máy thép Azovstal!

Cụ thể người phụ trách truyền thông của DPR Daniil Bezsonov tiết lộ rằng các lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị Dân quân DPR đã kiểm soát được phân nửa diện tích của Mariupol:

"Theo như tôi biết, những khu vực chúng ta kiểm soát tại đó - được cho là ít nhất 50%".

Ông Bezsonov cho biết thêm rằng phía Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề ở Mariupol - nhưng lực lượng DPR cũng có thiệt hại đồng thời nhấn mạnh rằng đối phương đang cố gắng tìm cách trà trộn vào dân thường để thoát khỏi thành phố thông qua các hành lang nhân đạo.

Trong một diễn biến liên quan, ít phút trước tờ Fox News đăng tải bài viết với tiêu đề "Mariupol is continuing to resist Russia's takeover attempts, UK says" (tạm dịch: Anh Quốc nói rằng Mariupol đang tiếp tục chống lại nỗ lực kiểm soát của Nga).

Hình ảnh minh họa bài viết ít phút trước được Fox News đăng tải.

Trong bài viết, hãng truyền thông Mỹ dẫn thêm tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mariupol đã "bị phá hủy hoàn toàn" - nhưng trích dẫn thêm rằng theo Bộ Quốc phòng Anh, "lực lượng Ukraine tại đó đã quyết liệt chống lại Quân đội Nga".

Tuy nhiên đáng chú ý hơn cả là Fox News đã đăng tải bức ảnh cắt từ video với bình luận "nhiều vụ nổ và khói bốc lên tại khu công nghiệp ở Mariupol trong video được đăng tải vào ngày thứ ba (22/3)".

Được biết video này đi cùng các chú thích cho thấy nó được liên kết với trang "azov.org.ua" - trang chính thức của "Tiểu đoàn Azov" - nhóm cánh hữu khét tiếng của Ukraine đang tham gia phòng thủ Mariupol.

Tuy nhiên đoạn video gốc được cho là do máy bay không người lái (Drone) - nhiều khả năng của Nga - cho thấy các vụ nổ liên tiếp trong khu vực ga đường sắt tại Nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

Cần lưu ý rằng nhà máy này hiện là nơi tập trung một lượng lớn binh sĩ Ukraine bao gồm cả "Tiểu đoàn Azov". Có thể nói khó có sinh vật sống nào có thể tồn tại dưới hỏa lực kinh hoàng này.

Theo các nguồn tin chưa xác thực, loại vũ khí được người Nga sử dụng trong video nhiều khả năng là pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A.

Tác giả: Hoài Giang

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị