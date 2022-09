TRỰC TIẾP: Cháy quán karaoke ở Đồng Nai, cảnh sát PCCC đục tường cứu người

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 11-9, khói bất ngờ bốc lên ngùn ngụt tại quán karaoke Yến Nhi thuộc xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Khói bốc ngùn ngụt

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã huy động các xe cứu hỏa tới hiện trường.

Hiện tại, một đội đang triển khai công tác đục tường để xem xét bên trong để cứu người, mặt khác triển khai tiếp cận ở mặt tiền của quán.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Cảnh sát PCCC đục tường tiếp cận bên trong quán

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke ở Trảng Bom, Đồng Nai

Xe cảnh sát PCCC tới hiện trường

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao

Your browser does not support the video tag.

Đến 20 giờ 30 phút, các lực lượng Cảnh sát PCCC đã rút xe chuyên dụng về trụ sở.

Tại hiện trường, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai cho biết 17 giờ 42 phút, Phòng CS PCCC nhận tin báo vụ cháy. Ngay lập tức, Cảnh sát PCCC tỉnh huy động Cảnh sát PCCC Công an huyện Trảng Bom và Cảnh sát PCCC TP Biên Hoà xuống hiện trường với 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu hộ.

Xác định vụ cháy tại một phòng ở tầng 3 quán karaoke Yến Nhi, một mũi Cảnh sát PCCC đã đeo mặt nạ chống độc tiếp cận theo hướng cầu thang bộ; một mũi khác tiếp cận qua nhà kế bên hông quán đập tường để phun nước vào bên trong cũng như thoát khói.

Đến 19 giờ đám cháy đã được dập tắt. Các đội chuyên nghiệp dùng mặt nạ chống độc đã tổ chức tìm kiếm tất cả các phòng trong quán karaoke và đến 20 giờ 30 phút có thể khẳng định không có người mắc kẹt bên trong, không có thiệt hại về người.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động