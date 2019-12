Nóng: Hàng trăm cảnh sát "giải cứu" giám đốc bệnh viện bị băng nhóm giang hồ khống chế đòi nợ

Đêm 21/12, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa và Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) tiến hành xác minh, điều tra, xử lý vụ băng nhóm giang hồ khống chế con nợ vừa xảy ra tại một bệnh viện trên địa bàn phường Trảng Dài.

Hiện công an cũng đang tạm giữ nhiều đối tượng, khám xét, để phục vụ công tác điều tra.

Công an khống chế một số đối tượng.

Theo đó sự việc nghiêm trọng này xảy ra tại bệnh viện Tâm Hồng Phước đóng ở khu phố 1, phường Trảng Dài.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Thế Thử, Giám đốc bệnh viện Tâm Hồng Phước có vay nợ nặng lãi của dân "anh chị" ngoài xã hội.

Vì thế từ chiều tối ngày 21/12, một băng nhóm giang hồ khoảng 10 người đi ô tô đến bệnh viện tìm ông Thử và khống chế ông Thử để đòi nợ.

Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Sự việc này đã được báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng cơ động, hình sự,… nhanh chóng xuống hiện trường, tiến hành khống chế băng nhóm tín dụng đen.

Ngay sau đó, công an đã tiếp cận bên trong, nắm bắt tình hình, khống chế, tạm giữ hình sự một số đối tượng.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét xe.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, sự việc này đã khiến cho nhiều người dân trong khu vực tò mò, đứng theo dõi gây ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng phải điều động cả trăm chiến sĩ cảnh sát, phục vụ công tác canh giữ hiện trường, khống chế đối tượng, điều tiết giao thông,…

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Được biết, ông Thử đã vay nợ của tín dụng đen với số tiền rất lớn.

Hiện, vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: Nguyễn Nhâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin