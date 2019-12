Bắt ô tô chở hơn 4.000 viên pháo lậu từ Quảng Trị vào Đà Nẵng

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong 5 thùng hàng chứa 4.320 viên pháo 'lậu'

Vào khoảng 1h30 ngày 20/12, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế do Đại úy Nguyễn Thế Lực, Phó đội trưởng Đội csgt số 2 làm tổ trưởng làm nhiệm vụ tại Km803 QL1A (địa phận xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 37B-023.46 chạy theo hướng Bắc-Nam do tài xế Phan Đức Anh (SN 1986, trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản với tài xế Phan Đức Anh (áo đen)

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 5 thùng hàng, bên trong có chứa 4.320 viên pháo do nước ngoài sản xuất. Tất cả số pháo trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tài xế Phan Đức Anh cũng bước đầu khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên từ Quảng Trị vào Đà Nẵng để lấy tiền cước.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bàn giao biên bản cùng tang vật cho Công an huyện Phong Điền để điều tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tác giả: B. Thiên

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam